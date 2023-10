Très actif durant le mercato estival, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, aurait prévu de se séparer d’un gardien de but dès cet hiver.

Mercato PSG : Arnau Tenas se rapproche d’un départ de Paris

Le Paris Saint-Germain a été un acteur majeur du dernier mercato estival, en bouclant l’arrivée d’une dizaine de joueurs, dont Marco Asensio, Milan Skriniar ou encore Randal Kolo Muani. Arnau Tenas fait aussi partie de cette vague d’arrivées. Libre de tout contrat après la fin de son aventure au FC Barcelone, le gardien de but espagnol a fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Il s’est engagé avec le club parisien jusqu’en juin 2026.

Mais le joueur de 22 ans n’est pas certain d’aller au bout de son contrat avec le PSG. Barré par la rude concurrence de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans les cages parisiennes, Arnau Tenas a rapidement compris qui lui sera très difficile d’engranger plus de temps de jeu sous le maillot parisien. Depuis l’entame de la saison en cours, le jeune portier espagnol n’a pas disputé le moindre match avec le PSG, toutes compétitions confondues.

Face à cette situation, l’ancien joueur du Barça n’est pas opposé à l’idée d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. D’ailleurs, selon les informations du compte PSG Insider Actu, la direction parisienne serait disposée à séparer du jeune portier espagnol lors du mercato de janvier. D’autant plus que le joueur conserve une belle cote sur le marché des transferts.

Arnau Tenas est très convoité en Espagne

Portier titulaire de l'Espagne U21, Arnau Tenas est réputé pour son jeu au pied et sa vitesse. Son talent prometteur attise d'ailleurs les convoitises. La source assure que le portier espagnol est convoité par de nombreux clubs européens, comme Osasuna, Marjorque ou encore Tenerife. D’autres formations étrangères seraient aussi sur ces traces.

Face à toutes ces convoitises, la direction du PSG serait prête à céder son jeune gardien de but sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Reste à savoir quel prétendant passera à l’offensive pour sa signature. Il faudra patienter jusqu’en janvier prochain afin d’être fixé sur ce dossier.