Profitant d’un long entretien accordé au journal L’Équipe, le milieu de terrain Marco Verratti s'est confié sur la vraie raison de son départ du PSG cet été.

Mercato PSG : Luis Enrique ne comptait pas sur Marco Verratti

Arrivé incognito à l’été 2012 en provenance de Delfino Pescara contre un chèque de 10 millions d’euros, Marco Verratti aura passé onze saisons au Paris Saint-Germain. Plus d'un mois après son départ pour Doha, au Qatar, le compatriote de Gianluigi Donnarumma a ouvertement révélé que c’est le club de la capitale française qui l’a poussé vers la sortie malgré son contrat courant jusqu’en juin 2026.

« Quand j'ai repris la saison, on m'a dit que je n'étais pas dans les plans. J'en ai tiré les conséquences. Je suis comme ça. Le PSG m'a donné tout ce dont je pouvais rêver. Le foot est toujours resté un jeu pour moi, or le club m'a offert la possibilité de vivre au plus haut niveau quelque chose que j'aurais fait avec mes potes... C'est pour ça que je serai toujours reconnaissant et que je ne ferai jamais un problème contre le club. Dans le foot, les choses évoluent. J'ai joué là onze ans, peut-être veulent-ils faire autre chose. Le plus important est qu'on se quitte en bons termes », explique Marco Verratti dans les colonnes de L’Équipe avant de revenir sur sa discussion avec Luis Enrique, échange qui a scellé son avenir sous le maillot parisien.

Marco Verratti revient sur sa discussion avec Luis Enrique

Après le départ de Christophe Galtier, son successeur Luis Enrique a profité d’un entretien franc avec le milieu de terrain de 30 ans pour lui avouer qu’il ne faisait pas partie de ses plans pour le temps qu’il a à passer sur le banc du PSG.

« Je suis quelqu'un de sincère, je dis ce que je pense. Ils ont fait pareil. À la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach (Luis Enrique), il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C'est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n'y ai pas vu une décision personnelle. Je n'ai jamais eu d'ennemis dans la vie, je préfère les choses claires », raconte l’ancien partenaire de Lionel Messi et Neymar avant d’ajouter que le technicien espagnol ne lui a fourni aucune explication convaincante.

« Non, juste qu'il voulait changer. Que j'avais fait beaucoup d'années ici, qu'il voulait quelque chose de nouveau. Pour moi, les choses n'arrivent jamais par hasard. Le club voulait que j'aille voir ailleurs, donc j'ai commencé à discuter avec des équipes et j'ai choisi le Qatar », lâche le Petit Hibou. Le champion d’Europe 2021 évolue désormais au Qatar, à Al-Arabi SC, pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. Son départ a rapporté environ 50 millions d’euros dans les caisses du PSG.