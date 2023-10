L’avenir de Victor Osimhen s’écrit de plus en plus loin de Naples SSC. Chelsea a rejoint le PSG sur le dossier du Nigérian et pourrait même arracher sa signature au nez et à la barbe du club parisien.

Mercato : Chelsea prend les devants pour Victor Osimhen

Le nom de Victor Osimhen (65 buts en 111 matches toutes compétitions confondues) est dans les petits papiers de la direction du Paris Saint-Germain. Dans la perspective d’un départ de Kylian Mbappé du club de la capitale, Luis Campos pense à l’attaquant passé par Lille OSC pour renforcer l’attaque du PSG.

Sauf que le club de la capitale française n’est pas seul sur cette piste. En Premier League, Chelsea, qui se cherche toujours, aurait jeté son dévolu sur le buteur nigérian. Après les folles dépenses en transferts à hauteur de 450 millions d’euros cet été, le club londonien est prêt à sortir d’autres chèques au mercato hivernal qui se rapproche.

D’après ESPN, le club passé entre les mains de BlueCo s’intéresserait très fortement à Victor Osimhen. Le buteur toujours sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2025 est estimé à 120 millions d’euros, même si ses dirigeants pourraient demander plus pour son transfert. La même source parle d'environ 139 millions d'euros à payer pour le transfert de Victor Osimhen.

Pendant que le PSG hésite à se positionner pour Victor Osimhen, bien que déjà identifié comme cible idéale pour l’après-Mbappé, les Blues, eux, foncent pour prendre une option avant l’ouverture des hostilités. Chelsea est en effet à la recherche d'un avant-centre et surveille pour ce faire Ivan Toney de Brentford. Sur ce dossier, une concurrence avec Arsenal FC se précise, selon la même source.

Osimhen s'est forgé la réputation d'être l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe en inscrivant 26 buts en 32 matches de championnat la saison dernière. Le Nigérian a joué un rôle clé dans le titre de champion de Série A glané par Naples, son premier depuis 1990.