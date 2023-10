Après onze ans de bons et loyaux services, Marco Verratti a quitté le PSG cet été. Désormais au Qatar, le milieu de terrain a pris une décision rocambolesque pour sa nouvelle vie.

Mercato PSG : « J’habiterai ici toute ma vie », assure Marco Verratti

Lors du dernier mercato d'été, le milieu de terrain Marco Verratti a été vendu par le Paris Saint-Germain à Al-Arabi pour environ 50 millions d'euros. Parti au Qatar, l'international italien de 30 ans ne voulait pas poursuivre sa carrière en Europe pour éviter de croiser la route du PSG, notamment en Ligue des Champions. Très attaché à la capitale française et aux Rouge et Bleu, Verratti a pris la décision de continuer à vivre à Paris. Il fera donc des va-et-vient entre la Ville Lumière et Doha.

« J’habiterai ici toute ma vie. Ma famille, mes enfants sont restés ici. Quand j’ai des jours libres, je reviens. Je viendrai au moins voir les matches. J’aimerais bien voir le PSG remporter cette Ligue des Champions », confie Marco Verratti dans les colonnes du quotidien sportif L’Équipe. Dans la même interview, le champion d’Europe 2021 a évoqué ses 11 ans au Paris SG.

Marco Verratti et le PSG, un amour éternel

Arrivé incognito à l’été 2012, l’ancien prodige de Delfino Pescara a grandi au Paris Saint-Germain jusqu’à devenir un homme. En onze années, Marco Verratti est passé par toutes les émotions avec les Rouge et Bleu. « Tu ne fais pas onze ans dans une équipe si tu n'es pas amoureux. J'ai eu beaucoup de propositions au fil des ans et même si j'ai pu réfléchir, ma priorité a toujours été de rester ici », a lancé l’ancien partenaire de Sergio Ramos avant de parler de son record de titres avec Paris. « Je suis fier. C'est un chiffre incroyable, et collectif. Ça veut dire qu'on a réussi à mettre Paris où il mérite d'être. J'espère que quelqu'un me dépassera, ça voudra dire que le club continue de gagner », a ajouté celui qui a remporté au total 30 titres avec le Paris SG.