Après les départs consécutifs de Marcelino et Javier Ribalta, Pablo Longoria est, lui aussi, susceptible de quitter l’OM avec un plan précis en tête.

Mercato OM : Pablo Longoria planifie son départ de Marseille

L'Olympique de Marseille n'a pour l'instant plus de directeur du football, puisque Javier Ribalta a définitivement quitté le club phocéen. Le dirigeant espagnol n’a pas supporté les intimidations et l’hostilité des Ultras marseillais et a décidé de s’en aller. Javier Ribalta a ainsi imité son compatriote Marcelino en quittant le navire marseillais à la suite de la réunion tendue avec les supporters. Ces démissions en cascade à la tête de l’OM risquent aussi de prolonger jusqu’à toucher Pablo Longoria.

Affecté par les « menaces » et accusations préférées à son encontre, le président marseillais a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions l’OM et envisageait sérieusement de tout plaquer. « La décision était prise, de la part de nous tous. Elle impliquait Pablo Longoria et le reste des dirigeants », a récemment confié Marcelino dans une interview accordée à L’Équipe. L’idée d’un départ collectif était ainsi évoquée au sein de la direction de l’OM.

Pablo Longoria a bien songé à quitter le navire marseillais. Mais après quelques jours de réflexion et des échanges approfondis avec Frank McCourt, le président marseillais s’est rétracté. Il est depuis revenu dans ses fonctions et travaille pour ramener un peu de calmer au sein du club phocéen. La quête d’un nouveau directeur sportif pour succéder à Javier Ribalta s’inscrit notamment dans ce sens. Toutefois, il existe des incertitudes quant à la durée de la présence de Pablo Longoria à la tête de l'OM.

Pablo Longoria, une transition s'opère à l'Olympique de Marseille

Daniel Riolo, commentateur sportif bien informé, est persuadé que le président marseillais est actuellement en phase de transition pour quitter le club d'ici la fin de la saison. Il estime que Pablo Longoria serait en train de préparer son départ, et qu'une transition semble être en cours.

« Je ne parierais pas que Longoria soit encore le président de l'OM l'année prochaine. Il est là en phase de transition pour ne pas abandonner l'OM qui aurait dû trouver un nouveau président. Mais à mon avis, il y a une transition qui est en train de s'opérer, clairement », a-t-il déclaré sur RMC Sport. Pour le moment, une chose est certaine, Pablo Longoria fait preuve de leadership pour guider l'OM à travers cette période tumultueuse et ramener le calme dans le club, même si son avenir reste toujours incertain.