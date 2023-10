Alors que Didier Deschamps lui a grandement ouvert les portes de l'équipe de France, le jeune milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery, vient de faire un autre pas de géant dans sa jeune carrière.

PSG : Warren Zaïre-Emery finaliste pour le Golden Boy 2023

Lors de sa dernière conférence de presse, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, n'a pas caché que Warren Zaïre-Emery était très proche de découvrir les Bleus. « Ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. J'échange avec Titi vis-à-vis de ce qu'il fait avec les Espoirs. C'est potentiellement très intéressant. Il a le potentiel pour être dans cette liste des A. Il a un rôle très important avec le PSG et les Espoirs, avec nous ce serait un peu différent. Je laisse la priorité à Titi et aux Espoirs, mais s'il continue comme ça, il pourrait avoir un rôle très important de par ce qu'il réalise actuellement et sa maturité incroyable », a déclaré le technicien français.

Quelques jours seulement après cette sortie du sélectionneur des Bleus, le milieu de terrain de 17 ans vient de recevoir une autre grande nouvelle. En effet, Tuttosport a dévoilé ce jeudi la liste des finalistes pour le prix de Golden Boy 2023. Le média italien décerne depuis 2003 ce prix au meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant dans une première division européenne. Et le jeune milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery, fait partie de la liste des 25 joueurs nominés. Il n’est pas le seul français puisque Mathys Tel (Bayern Munich), Andy Diouf (Lens) et Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg) concourent aussi pour ce prestigieux prix, qui est le Ballon d’Or des moins de 21 ans. Mais la lutte s’annonce rude pour le chouchou de Luis Enrique.

Zaïre-Emery face à Xavi Simons, Jude Bellingham et Jamal Musiala

Pour la succession du milieu de terrain du Barça, Gavi, la concurrence sera importante cette année, avec notamment un trio composé de Jude Bellingham (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich) et Xavi Simons (PSG, RB Leipzig). Le nom du vainqueur sera dévoilé le 4 décembre prochain, lors de la remise des prix à Turin. Mais bien avant, cinquante journalistes de toute l’Europe voteront pour l’élu de cette édition 2023. Jusqu’à ce jour, un seul joueur du PSG a remporté cette récompense, Kylian Mbappé en 2017. Toujours concernant le club de la capitale française, la milieu de terrain Laurina Fazer (20 ans) est également en course parmi les 10 finalistes pour remporter ce titre individuel chez les Golden Girl.