Alors que le Stade Brestois réalise un superbe début de saison, Eric Roy refuse que son équipe soit comparée a celle du RC Lens.

Stade Brestois : Un début de saison de rêve à Brest

Au moment de l'arrivée d'Eric Roy la saison dernière, le Stade Brestois était au fond du trou, et se dirigeait vers une terrible descente en Ligue 2. Moins d'un an plus tard, la donne a complètement changé, et Brest figure dans les cinq premiers du championnat au classement. Le jeu proposé par les Bretons est séduisant, et plusieurs équipes comme Lens et Lyon en ont fait les frais.

Jusqu'à présent, le Stade Brestois n'a perdu qu'un seul match de championnat. C'était face à l'OM le 26 août dernier dans une rencontre où les Finistériens ne méritaient absolument pas de s'incliner. Désormais, le plus dur va être de tenir le rythme, notamment après la trêve internationale où le SB29 enchaînera Lille, Paris et Monaco lors des trois prochains matchs de Ligue 1.

Eric Roy : "Ce n'est pas comparable"

Dans un entretien accordé au Quotidien du Sport, Éric Roy a été interrogé sur la possibilité que le Stade Brestois soit l'équipe surprise de cette saison à l'image du RC Lens l'an dernier. En guise de réponse, l'entraîneur breton a affirmé que les deux équipes n'étaient pas comparables à l'heure actuelle.

"Ce n’est pas comparable. Il suffit de regarder les moyens financiers et l’histoire récente des deux clubs. Le RC Lens, que je connais bien construit sa réussite actuelle depuis trois ou quatre ans, avec un effectif d’une grande stabilité et un recrutement intéressant qui lui a permis une montée en puissance régulière. Nous ne sommes pas dans la même dynamique." Une réponse claire et limpide de la part de l'entraîneur du Stade Brestois.