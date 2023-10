Moi c'est Alexis Kouahio, je suis un passionné de sport en général et de Football en particulier, j’ai nourri, tout petit, le rêve de devenir footb...

On en sait un peu plus sur la blessure de Stéphane Diarra, victime d'un coup dur et sorti à la demi-heure de jeu contre l’AC Ajaccio, samedi dernier.

ASSE : Lésion musculaire et 3 semaines d'absence pour Stéphane Diarra

Touché à l’adducteur lors du match de la 10e journée de Ligue 2 contre l’AC Ajaccio, Stéphane Diarra est resté flou sur son état de santé, dans son message posté sur les réseaux sociaux, jeudi. Son entraineur, Laurent Batlles était pourtant inquiet lors de sa blessure. « Je ne sais pas du tout pour combien de temps il va en avoir. Il a eu une pointe. Généralement, quand ça se passe comme ça, ça ne sent pas bon… », avait-il expliqué après le match nul (0-0) contre le club corse.

Ce vendredi, Peuple-Vert a dévoilé la nature précise de la blessure de l’ailier droit ivoirien, et également la durée de son indisponibilité. Selon le média spécialisé, il souffre d'une lésion qui devrait l'éloigner des terrains pour une durée de 3 semaines. La source indique que Stéphane Diarra a passé des examens complémentaires, plus poussés, qui ont confirmé cette lésion.

Le retour de l'ailier espéré contre Angers SCO

Concrètement, le joueur prêté par le FC Lorient à l’ASSE cet été manquera le match contre Laval, le lundi 23 octobre. Son retour en Ligue 2 est donc espéré lors de la réception d’Angers SCO, le 30 octobre (20h45) au stade Geoffroy Guichard, si l’on en croit les informations de la source. Pour rappel, l'entraineur des Stéphanois, Laurent Batlles est également privé d'Ibrahima Wadji depuis la mi-aout. L'attaquant sénégalais, souffrant d'une blessure à la cheville depuis près de deux mois, est en reprise. Il devrait intégrer l'entrainement collectif des Verts la semaine prochaine.