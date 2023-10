Dylan, 20 ans, originaire de Nîmes. Né en face des Costières, j'ai été rapidement bercé dans le monde du sport et notamment le football. Formé à l’...

Resté à la tête de la présidence de l'OM, Pablo Longoria pourrait bientôt démissionner au profit d'un autre membre de la direction.

Mercato OM : Stéphane Tessier prend du galon au sein du club phocéen

Vous ne le connaissez peut-être pas. Pourtant, Stéphane Tessier est très important pour la gestion de l'Olympique de Marseille. D'abord directeur administratif et financier au sein du club phocéen, il a récupéré les fonctions de Javier Ribalta après son départ. Désormais, il est directeur général comme l'a annoncé un communiqué officiel il y a deux jours.

Si Mehdi Benatia devrait s'emparer du poste de directeur sportif, Tessier monte en puissance dans la hiérarchie. Et d'après une source interne du journal La Provence, il aurait la confiance de nombreux salariés du club, à tel point que ces derniers le verraient bien président : « Il est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies et, quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison » précise la source d'après Foot Mercato.

Stéphane Tessier, le mystérieux

Alors que Pablo Longoria est fragilisé par les récentes tensions avec les groupes de supporters, Stéphane Tessier semble traverser la crise sans encombre. S'il a dû être touché par ces évènements, l'homme de 48 ans est l'un des rares dirigeants dont l'avenir n'a pas été remis en cause. En tout cas, il ne laisse rien transparaître dans la presse à ce sujet.

Après le départ surprenant de Javier Ribalta, il faut toutefois se méfier. Rien ne dit que Tessier sera toujours en poste en fin de saison, alors que le club phocéen espère réaliser une grande saison 2023-2024. L'objectif principal va être de rebondir en Ligue 1, car les protégés de Gennaro Gattuso accusent déjà 3 points de retard sur la troisième place. Un beau parcours en Ligue Europa pourrait permettre à la direction de respirer, tout en mettant les tensions de côté.