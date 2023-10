Dylan, 20 ans, originaire de Nîmes. Né en face des Costières, j'ai été rapidement bercé dans le monde du sport et notamment le football. Formé à l’...

Accusé d'avoir relayé un appel à la haine contre les juifs, Youcef Atal est sorti du silence. Le défenseur de l'OGC Nice a présenté ses excuses.

OGC Nice : Youcef Atal revient sur ses propos concernant le conflit israélo-palestinien

Il a décidé de sortir du silence. Après avoir posté une photo de lui avec une écharpe où il était écrit « Palestine will be free » (Palestine sera libre en anglais), et en relayant la vidéo d’un prédicateur invoquant « un jour noir pour les juifs », Youcef Atal s'était retrouvé au coeur d'une énorme polémique. Le latéral droit du Gym avait par la suite supprimé ses actions sur les réseaux sociaux.

C'est sur ces mêmes plateformes qu'Atal a tenté de mettre fin aux critiques pleuvant sur lui. « J'ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention, et je m’excuse. [...] Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes [...] » s'est-il ainsi exprimé.

Youcef Atal avait été prié de s'excuser par Christian Estrosi

Les actions de Youcef Atal avaient indigné certaines personnes sur les réseaux sociaux, et notamment Christian Estrosi qui a pu voir ses posts. Le maire de Nice a immédiatement réagi en le priant de s'excuser publiquement. « J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club @ogcnice » avait-t-il lancé sur X.

Avec sa réponse, Youcef Atal ne devrait plus être menacé de quitter le Gym. Sur le plan sportif, cela aurait été difficile à digérer pour le club puisqu'il a disputé 6 des 8 premiers matchs de Ligue 1 cette saison. Le défenseur de 27 ans a même permis à l'OGC Nice d'ouvrir le score contre le RC Strasbourg (2-0, 4ème journée). Voilà une bonne épine de retirée.