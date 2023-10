Si certains en doutaient, le Vélodrome est toujours rempli à l'approche d'un match de l'OM. Ce qui en fait une des meilleures ambiances d'Europe.

OM : Le Vélodrome dans le top 4 des meilleures affluences d'Europe

Cela fait toujours du bien aux supporters de l'entendre. L'Orange Vélodrome, antre de l'Olympique de Marseille, est toujours réputé pour son ambiance festive. En Europe, tous les clubs craignent le public phocéen, très fidèle à chacun des rendez-vous de l'équipe. D'après le site STATSOMP, l'Orange Vélodrome figure dans le top 4 des meilleures affluences d'Europe.

Avec environ 63 500 personnes en moyenne, l'OM se situe derrière le Real Madrid (68 180), Manchester United (73 485) et le Borussia Dortmund (81 365). Si la saison sera éprouvante et longue, Pablo Longoria pourra donc compter sur le public pour l'aider à réaliser ses objectifs. Le président phocéen souhaite faire un beau parcours en Ligue Europa, tout en qualifiant le club pour la prochaine Ligue des Champions. Pour le moment, les temps sont durs avec une sixième place en 8 journées de Ligue 1.

Pour Gennaro Gattuso, le Vélodrome contribue à la réussite de l'OM

Si pour certains, l'ambiance des supporters olympiens met trop de pression aux joueurs, Gennaro Gattuso partage à moitié. Depuis sa prise de poste le 27 septembre dernier, le nouvel entraîneur de l'OM a souligné l'importance du Vélodrome tout au long de la saison : « L’équipe doit transporter les supporters. Les supporters t’aident, mais ça va devenir plus compliqué si tu joues mal en début de match. Il faut donc bien jouer, bien comprendre le match, pour les enflammer et créer cette atmosphère » avait-t-il expliqué avant la réception de Brighton (2-2, 5 octobre dernier).

Bien jouer pour enflammer le public, tel est le sentiment de Gennaro Gattuso qui ressent une certaine responsabilité. « Si tu joues mal, l’atmosphère peut devenir négative et le maillot devenir plus lourd avec de la pression. À nous de maintenir les supporters éveillés ! » clamait-t-il, mettant surtout la faute sur son équipe et non sur les supporters.