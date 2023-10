Alors que Daniel Riolo annonçait le dossier mort pour l’OM, Mehdi Benatia devrait finalement bel et bien intégrer l’organigramme du club phocéen.

Mercato OM : Mehdi Benatia s’apprête à rejoindre l’organigramme

Récemment, le journaliste Daniel Riolo a annoncé que Mehdi Benatia ne rejoindra pas l’Olympique de Marseille pour prendre la place laissée vacante par Javier Ribalta à la tête de la direction sportive. « En parlant de l’OM, Benatia, ça ne va pas se faire. J’ai une info et on me l’a dit, mais je ne sais pas pourquoi. On m’a dit 100 % qu’il ne viendra pas », lançait le journaliste sur les antennes de RMC Sports. Cependant, le quotidien La Provence confirme ce dimanche que l’ancien international marocain va bel et bien intégrer l’organigramme de l’OM, mais pas pour succéder à Javier Ribalta.

L’ancien joueur marseillais devrait plutôt remplacer David Friio, qui pourrait faire les frais de la réorganisation. Toujours selon la même source, Pablo Longoria voit en Mehdi Benatia un futur grand dirigeant. L’Espagnol le connaît depuis la Juventus, où ils se sont côtoyés entre 2016 et 2018. Longoria était Scouting manager, tandis que le Marocain était joueur. Longoria aurait remarqué à cette période que Benatia « s’intéressait à tout ce que faisait Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame ». Le président marseillais aurait donc l’intention de le former à ce poste. Il reste toutefois un dernier détail à régler avant de boucler cette opération.

L’OM veut éviter tout conflit d’intérêts avec Benatia

En effet, le journal régional ajoute qu’il y a encore une étape à franchir avant que Mehdi Benatia ne puisse faire son retour à l’Olympique de Marseille dans la peau d’un dirigeant. Depuis la fin de sa carrière de joueur, l’ancien défenseur de la Juventus Turin exerce en qualité d’agent de joueurs et n’est pas licencié en France. Il représente notamment les Marseillais Azzedine Ounahi et Amine Harit. Le média francilien indique que les avocats des deux parties travaillent sur ce point, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Une fois que cela sera fait, Mehdi Benatia pourra alors officiellement revenir à l’OM en tant que directeur sportif.