Pour succéder à Javier Ribalta, l’OM a jeté son dévolu sur Medhi Benatia. Les négociations avancent et son arrivée à Marseille est imminente.

Mercato OM : Medhi Benatia intéressé par le projet marseillais

La grogne des supporters de l'Olympique de Marseille commence à avoir des répercussions à la tête du club. Après une courte période de mise en retrait du directoire de l’OM et de réflexion, le président Pablo Longoria a finalement choisi de rester. Convaincu par Frank McCourt, le dirigeant espagnol a rapidement nommé Gennaro Gattuso à la place de Marcelino, qui a démissionné. Sa prochaine mission est maintenant de trouver le digne successeur de Javier Ribalta, qui a, lui aussi, fait ses valises.

Et pour occuper ce poste stratégique, la cible prioritaire du conseil d'administration de l'OM se nomme Mehdi Benatia. Ancien capitaine de la sélection marocaine et actuel agent de joueurs, dont Azzedine Ounahi, l’ancien défenseur de la Juventus possède un solide réseau forgé au fil des années. Il apparaît de plus en plus comme une personnalité influente dans le monde du football, tant en Europe qu'en Afrique. Pablo Longoria souhaiterait ainsi faire de lui un nouveau pilier du département sportif de l'OM, et selon les informations de La Marseillaise, les probabilités que l'accord aboutisse sont désormais élevées.

Medhi Benatia attendu à l'Olympique de Marseille cette semaine

Les deux parties seraient en train de finaliser l’aspect juridique de son contrat afin d’éviter tout conflit d’intérêt dans ce deal. Malgré quelques hésitations liées à son rôle actuel d'agent, Mehdi Benatia semble très emballé par le projet de l’OM et aurait hâte de faire son retour dans son club formateur en tant que directeur de football. La source ajoute que sa signature pourrait même être finalisée cette semaine et officialisée avant le prochain match de l'Olympique de Marseille contre l’OGC Nice en Ligue 1, prévu samedi prochain à l’Allianz Riviera.

Toutefois, la possible nomination de Mehdi Benatia en tant que futur directeur sportif de l’OM aura des répercussions en interne. Elle risque de remettre en question l'avenir de David Friio, qui occupe actuellement ce poste au club. Comme indiqué par L'Équipe la semaine dernière, l'ancien dirigeant de Saint-Étienne pourrait être réaffecté à un autre poste ou démissionner lui aussi.