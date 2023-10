Après Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, le PSG compte bien continuer à recruter des joueurs français. Luis Enrique aurait déjà identifié sa prochaine star.

Mercato PSG : Luis Enrique veut former une paire inédite à Paris

Deux frères qui évoluent ensemble dans le même club, cela n’arrive pas depuis bien longtemps. Après avoir arraché Lucas Hernandez au Bayern Munich l’été passé contre une enveloppe de 45 millions d’euros, le Paris SG veut réaliser cet exploit en allant chercher Théo Hernandez à l’AC Milan. Formés à l’Atlético Madrid, les deux frères n’ont jamais joué ensemble en club et y songent de plus en plus.

Cela tombe bien puisque La Gazzetta dello Sport confirme ce mercredi que le Paris Saint-Germain aimerait s’offrir les services du latéral gauche des Rossoneri lors du prochain mercato estival. Considéré comme l’un des meilleurs arrières gauches de la planète, le natif de Marseille serait la principale priorité de Luis Enrique pour l’été 2024. La fragilité de Nuno Mendes ayant convaincu Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi que le PSG a un grand besoin d’un nouveau calibre à ce poste. Pour autant, l’AC Milan ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

L’AC Milan prêt à tout pour prolonger Théo Hernandez

La Gazzetta dello Sport explique que l’AC Milan n’entend pas se séparer de Théo Hernandez. Les dirigeants milanais travaillent même déjà à la prolongation de l’ancien défensif du Real Madrid afin qu’il reste le plus longtemps possible en Lombardie. Toutefois, l’international français de 26 ans pourrait être sacrifié à son tour, un an après Sandro Tonali envoyé à Newcastle pour rééquilibrer les comptes et recruter de nouveaux joueurs sur le mercato.

Recruté à l’été 2019 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 22,80 millions d’euros, Théo Hernandez est lié à l’AC Milan jusqu’en juin 2026. En cas de départ, le club italien pourrait réclamer un montant compris entre 60 et 65 millions d’euros, soit trois fois le coût de son achat.