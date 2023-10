Malgré l’intérêt pressant de Bologne à l’été 2022, Leonardo Balerdi a préféré rester à l’OM. Le défenseur argentin a tenu à justifier cette décision.

Mercato OM : Les révélations de Leonardo Balerdi sur l'intérêt de Bologne

Leonardo Balerdi a traversé des moments difficiles à l’Olympique de Marseille depuis son arrivée au club. Décrié par de nombreux supporters phocéens en raison de ses errements défensifs, le défenseur argentin n’a jamais baissé les bras. Il continue de travailler sans relâche et est finalement parvenu à renverser la situation. Aujourd’hui, le joueur de 24 est l’un des titulaires en puissance au sein de la défense marseillaise sous les ordres de Gennaro Gattuso.

II comptabilise 7 rencontres disputées, toutes compétitions confondues en ce début de saison. Toutefois, l’histoire aurait pu être totalement différente. En effet, à l’été 2022, Bologne était venu toquer à la porte de l’OM afin de boucler son transfert. Le club italien était prêt à mettre 8 millions d’euros pour s’attacher les services de Leonardo Balerdi. Ce dernier a finalement refusé cette proposition italienne pour des raisons personnelles.

« Bologne avait voulu me recruter, mais je n'étais pas dans ma meilleure phase ici. Le plus facile aurait été de quitter l'OM pour recommencer une histoire à zéro, mais je voulais renverser la situation. J'aimerais laisser une bonne image de moi ici. Hormis cela, j'avais de toute façon très envie de rester », a-t-il déclaré à La Provence.

Leonardo Balerdi était également en contact avec l'Ajax Amsterdam

De plus, un autre prétendant s’est présenté en janvier 2023 pour Leonardo Balerdi. L’Ajax Amsterdam était aussi disposé à mettre jusqu’à 20 millions d’euros sur la table des négociations afin de finaliser sa signature. L’OM n’est pas insensible à l’approche du club néerlandais, mais le principal concerné a finalement décliné cette seconde proposition dans le but de poursuivre son aventure au sein du club présidé par Pablo Longoria.

« Concernant l'Ajax, il y a eu des contacts, mais je me sentais très bien à l'OM et je jouais beaucoup avec Tudor, donc j'ai refusé leur offre », a déclaré Leonardo Balerdi, déterminé à poursuivre sa progression à l’OM où son contrat expire en juin 2026. Sa détermination à s'imposer à l'OM a été payante, puisque Leonardo Balerdi est devenu un élément essentiel de l'équipe phocéenne. Son désir de laisser « une bonne image » de lui à Marseille montre aussi son attachement profond au club, malgré les différentes sollicitations. Son contrat avec l'OM expire en juin 2026, et l’Argentin espère continuer à contribuer au succès de l'équipe.