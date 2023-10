En campagne, ces dernières années, pour parler de la Vente OM, le journaliste d’investigations Thibaud Vézirian se montre désormais plus modéré sur le sujet.

Thibaud Vézirian : « Je n’ai donné aucune date » pour la Vente OM

Les Insiders et les sources se multiplient pour affirmer que l’Américain Frank McCourt va vendre l’OM à un nouvel investisseur et pourtant cela fait trois ans que cela dure et que rien n’est encore acté dans ce sens. Pour autant, Thibaud Vézirian continue de soutenir mordicus que la Vente OM est proche.

« Je n’ai donné aucune date pour la vente de l’OM, mais les supporters marseillais peuvent avoir de l’espoir, car ça arrive, bien sûr (…) Il n’y a pas de date, ce n’est pas moi qui décide de ça (…) Tous les changements de dirigeants depuis 2021 montrent que l’on se dirige vers une officialisation de la vente de l’OM. Elle aurait dû arriver avant, elle va arriver là, tant mieux (…) L’officialisation arrive, mais ce n’est pas pour demain ni cette semaine », a annoncé Thibaud Vézirian sur son live Twitch. Toutefois, le journaliste français estime que ce deal pourrait également capoter.

Thibaud Vézirian : La Vente OM « peut capoter »

Plus sûr de son affaire, Thibaud Vézirian pense désormais que les grands évènements qui secouent le monde pourraient faire capoter la Vente OM. À la faveur d’un entretien accordé à Canal Olympien, il explique notamment : « quand on voit la situation globale dans le monde, si des trucs prennent le dessus, ce micro-deal, en comparaison de ce qu'il y a dans le monde, peut capoter. Le Covid a bien arrêté le foot en France. Donc je ne peux pas dire à 100%. Il y a toujours des impondérables dans les affaires tant que ce n'est pas officiel. » Trois ans après avoir martelé tous azimuts que Frank McCourt avait déjà vendu le club marseillais, Vézirian aurait-il menti ? Le feuilleton se poursuit.