La vente OM aux Saoudiens longtemps annoncée n'est toujours pas effective à cause d'un petit problème non négligeable à régler avant la révolution, fait savoir Thibaud Vézirian.

Vente OM : le facteur bloquant à lever

Selon les déclarations du journaliste Thibaud Vézirian, la vente de l'Olympique de Marseille serait sur le point de se matérialiser. Cette information est appuyée par les médias saoudiens, ainsi que par le journal anglais The Independent, qui avait reçu des investisseurs saoudiens dès 2017...

Vézirian ne laisse aucun doute quant à l'issue de cette affaire de la vente OM. "Tout est déjà joué, on le sait et on le voit." , indique le journaliste. Ces déclarations font écho à un projet monumental qui se dessine en coulisses, et qui pourrait révolutionner l'Olympique de Marseille..

Mais avant de finaliser cette opération d'envergure, le bras droit de Frank McCourt, Pablo Longoria, président de l'OM, devra cependant apaiser la situation avec les supporters. En effet, il est essentiel d'aligner les forces vives du club derrière ce projet pour assurer sa réussite. Thibaud Vézirian souligne l'importance de cette étape cruciale dans le processus de la vente de l'OM.

France-Bleu Provence a récemment dévoilé plus de détails sur ce projet du rachat de l'OM par les Saoudiens. Selon ce média, Zinédine Zidane pourrait occuper le poste de manager général et disposer d'une enveloppe de plusieurs centaines de millions d'euros pour mener à bien le recrutement. Une telle somme permettrait de renforcer considérablement l'équipe de l'OM.

Ce qu'apporterait le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite

Cette vente OM, si elle se concrétise, représenterait un tournant historique pour le club phocéen. Les supporters marseillais, quant à eux, attendent impatiemment cette révolution qui pourrait propulser l'OM vers de nouveaux sommets.

Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'Olympique de Marseille. Les discussions et négociations en cours devront aboutir pour concrétiser cette vente tant attendue au clan Mohammed ben Salmane. Si les informations de Thibaud Vézirian se confirment, le paysage footballistique français pourrait être bouleversé par l'arrivée massive de moyens financiers saoudiens au sein de l'OM.