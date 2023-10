Tenu en échec sur la pelouse du Havre, le RC Lens a déçu ses supporters mais aussi son entraîneur Franck Haise, à nouveau inquiet pour la suite.

RC Lens : Franck Haise évoque beaucoup de manques contre Le Havre

Pas facile de se remettre dans le rythme. Après une trêve internationale de 2 semaines, le RC Lens s'est cassé les dents sur la pelouse du Havre (0-0). Dans un match comptant pour la 9ème journée de Ligue 1, les hommes de Franck Haise ont été malmenés par leurs adversaires sans Elye Wahi et Deiver Machado. Quatorzièmes au coup d'envoi, les Sang-et-Or avaient la possibilité de s'éloigner de la zone rouge. Ce ne sera pas le cas puisqu'ils ne comptent que 2 points d'avance sur le barragiste lorientais (16ème, 7 pts) après cette rencontre. Pour sa part, Le Havre reste dans le ventre mou (11ème, 10 pts).

Au-delà d'un résultat décevant, c'est le contenu qui a surpris Franck Haise. L'entraîneur du club artésien a évoqué une première mi-temps catastrophique face à la presse : « On n’a pas été bons en première période et meilleurs en deuxième. Qu’on ait à un moment un trou, je veux bien, mais quand vous commencez bien et que beaucoup de choses s’arrêtent, dans l’intensité, dans les duels, dans les courses, dans le jeu de position, ce n’est pas un problème physique » a-t-il analysé, refusant de faire de la trêve internationale une excuse auprès de RMC Sport.

Franck Haise n'a pas reconnu son équipe, ce n'est pas la première fois

Si Franck Haise ne s'est pas montré véhément dans ses déclarations, il affirme être de nouveau inquiet. « Ce qui est un coup d’arrêt, c’est de ne pas avoir fait deux mi-temps de même qualité. Après, j’espérais ne pas avoir ce genre de match. Mais j’avais des doutes parce que d’une part, avec les retours tardifs de trêve, on a récupéré douze joueurs qui ne se sont pas entraînés avec nous » a-t-il tenu à faire savoir, assurant que la trêve avait quand même joué un rôle dans ce résultat.

Ce n'est pas la première fois que Franck Haise se dit étonné par la prestation de ses joueurs. Cela rappelle le terrible début de saison, marqué par 4 défaites et un nul sur les 5 premières journées de Ligue 1. L'entraîneur du RCL avait notamment fait un constat similaire lors de la déroute à Monaco (3-0, 4ème journée) : « Il y a une part de doute c’est certain, mais enfin le doute c’est une chose, nous, on doit faire véritablement nos matches. On est capable de réagir, mais ce n’est pas de la réaction qu’il faut. Des matches on peut accepter d’en perdre mais pas de n’importe quelle manière » avait-il livré au micro de Canal+. Alors, reprise difficile ou un cauchemar qui recommence ? Premier élément de réponse mardi, lors de la réception du PSV Eindhoven.