Alors qu'il va recevoir le PSV Eindhoven mardi en Ligue des Champions, le RC Lens de Franck Haise n'a pas rassuré contrairement à son adversaire.

RC Lens : Le PSV Eindhoven retrouve la victoire à domicile

Un nouveau challenge à relever pour le RC Lens. Mardi, le club artésien reçoit Eindhoven pour la 3ème journée de phase de poules de la Ligue des Champions. Après un nul encourageant à Séville (1-1), puis la confirmation contre Arsenal à Bollaert (2-1), on se dit que le RCL peut refaire un exploit contre le PSV. Seulement, la tâche ne sera pas facile d'autant que les Néerlandais sont en forme.

Les protégés de Peter Bosz ont retrouvé la victoire à domicile en championnat, tandis que les Sang-et-Or restent sur un nul au Havre (0-0). Après avoir été accroché par Séville lors de sa dernière réception (2-2), le PSV a su faire craquer la défense du Fortuna Sittard (3-1). L'actuel onzième d'Eredivisie a encaissé 3 buts, respectivement inscrits par Guus Til, André Ramalho et Johan Bakayoko (ciblé par le PSG). Trois noms à retenir pour Franck Haise, en plus de celui de Luuk de Jong.

Luuk de Jong, principale menace pour le RC Lens

Désormais en tête de son championnat, le PSV Eindhoven pourra également s'appuyer sur Luuk de jong contre le RC Lens. C'est simple, l'attaquant de 33 ans rayonne depuis son arrivée à l'été 2022. Avec 13 buts et 7 passes décisives Ligue des Champions et Eredivisie confondus, il sera le danger principal pour les Sang-et-Or. Autre menace, Malik Tillman qui a fait son retour contre le Fortuna Sittard. L'avant-centre de 21 ans est très efficace avec 3 buts et une passe décisive en 5 matchs de championnat cette saison.

Il reste néanmoins une bonne nouvelle pour la bande à Franck Haise. Peter Bosz ne pourra pas compter sur sa pépite offensive Noa Lang. Souffrant d'une blessure aux ischios-jambiers, l'ailier gauche n'est pas rétabli selon son entraîneur. De quoi consoler l'entraîneur artésien, qui espère un rétablissement rapide d'Elye Wahi. Victime de plusieurs coups au tibia contre Chypre (9-0, mardi dernier), l'attaquant de 20 ans ne fait pas l'objet d'inquiétudes pour le moment.