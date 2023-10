Nouvelle star de l'entrejeu rennais, Enzo Le Fée n'a pas vraiment montré son meilleur niveau de jeu. Face au FC Lorient, son ancien club, c'est l'occasion.

Stade Rennais : Bruno Genesio attend le réveil d'Enzo Le Fée

Son transfert en avait étonné plus d'un au FC Lorient. Arrivé au Stade Rennais, rival des Merlus cet été, Enzo Le Fée fait partie des nouvelles stars de son équipe. Acheté pour presque 20 millions d'euros selon Ouest-France, le milieu de terrain de 23 ans devait permettre à son nouveau club de monter en puissance. Seulement, après 7 journées de Ligue 1 et 2 matchs de Ligue Europa, le constat est là : Enzo Le Fée peine à se montrer décisif. Lui qui évolue à un poste préférentiel de milieu relayeur, il n'a inscrit aucun but ni même délivré de passe décisive.

Pour Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, il doit se libérer : « Beaucoup de joueurs ne se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont et doivent prendre conscience de ça, être davantage libérés ». Et ce, même si son jeu s'améliore : « Il a eu une fracture à la main plus son problème à l'épaule. Il est débarrassé de ça, et depuis le match face au PSG (1-3, le 8 octobre), je le sens beaucoup mieux dans son jeu » a-t-il livré à la rédaction de L'Équipe.

Le Stade Rennais vise le top 5 contre le FC Lorient

Ce dimanche, le SRFC se déplace à Lorient pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. L'occasion est belle pour Enzo Le Fée de briller, face à un club qu'il connaît parfaitement. Le milieu de terrain breton a porté avec brio les couleurs du FCL la saison dernière (6 buts, 5 passes décisives en 36 matchs), ce qui a permis à Florian Maurice, directeur technique de Rennes de le repérer.

Sur le plan comptable, une victoire serait évidemment une bonne opération. D'autant que le Stade Rennais reste sur 2 défaites consécutives, contre Villarreal (1-0) et le PSG (1-3). Huitième du classement, le club peut profiter de la défaite de l'OM (ndlr : 1-0 contre Nice) pour gagner au moins une position en cas de succès. De son côté, le FC Lorient de Régis Le Bris peut quitter sa place de barragiste s'il prend les 3 points. Niveau absences, le SRFC pourrait faire sans Arthur Theate (touché à un mollet) et Martin Terrier (décision de l'entraîneur).