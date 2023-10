Présent au Groupama Stadium ce dimanche soir, John Textor a assisté à la nouvelle défaite de l’OL face à Clermont. Mais le propriétaire des Gones est serein concernant une éventuelle relégation de son club.

OL : Aucun risque d'être relégué pour John Textor

Dans le duel des deux derniers du championnat, c’est le Clermont Foot qui a réalisé la belle opération de cette neuvième journée de Ligue 1 en allant s’imposer au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (2-1), ce dimanche soir. Désormais seule lanterne rouge avec seulement trois petits points, Lyon s'enfonce encore un peu plus dans la crise et laisse planer le spectre de la relégation en fin de saison. Mais le propriétaire du club, John Textor, a tenu à rassurer tout le peuple lyonnais au micro de Prime Video à la fin de la rencontre. Le successeur de Jean-Michel Aulas promet que le septième champion de France d’affilé ne jouera pas en Ligue 2 la saison prochaine.

« Il n'y a pas grand chose à dire, c'est le genre de matchs qu'il fallait gagner. On a eu des supporters qui étaient là, c'est incroyable la manière dont ils étaient avec nous ce soir. On a montré trop de qualités par rapport aux résultats que l'on a eus. Notre équipe est trop bonne par rapport aux résultats, on n'est pas là ou on doit être », a d’abord lancé l’homme d’affaires américain, avant de parler d’une éventuelle relégation à l’issue de la saison.

« Bien sûr que je me fais du souci, ici ça paraît fou de parler de relégation. Il n'y a pas de risque de relégation, mais on peut avoir une saison médiocre, c'est le risque. Notre capitaine a dit il y a quelques semaines qu'on paie cher chaque petite faute. Dès qu'on fait des petites fautes, on se les fait payer par l'adversaire. Je me fais du souci par rapport à ça, mais je crois en l'entraîneur, en l'équipe. Se faire du souci, c'est pour quelqu'un d'autre, ce qu'il faut pour nous, c'est travailler », a ajouté John Textor, qui regrette de ne pas avoir introduit Fabio Grosso plus tôt.