L’ASSE et Laval clôturent la 11e journée de Ligue 2, ce lundi à 20h45 au stade Francis-Le Basser. Voici la compo probable de Saint-Etienne.

ASSE : Cissé absent, Wadji sur le banc, Charbonnier titulaire

L’ASSE est en déplacement à Laval pour affronter le leader de la Ligue 2, ce lundi soir. L’équipe stéphanoise a certes récupéré ses internationaux, mais elle n’est pas au grand complet pour affronter le Stade Lavallois. En plus de Benjamin Bouchouari, qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Laurent Batlles ne peut pas compter sur Stéphane Diarra et Mahmoud Bentayg, blessés. L’ailier ivoirien souffre d’une lésion à l'adducteur et l’arrière gauche marocain est touché au tendon de la cheville. Revenu de sélection (Guinée), le jeune attaquant Karim Cissé est également absent du groupe de Saint-Etienne.

En revanche, Dylan Batubinsika (RD Congo) et Aïmen Moueffek sont présents dans son groupe de 18 joueurs convoqués par Laurent Batlles. Blessé à la cheville depuis le mois d’août, Ibrahima Wadji est de retour et figure parmi les attaquants des Verts. Cependant, il ne serait pas titulaire à Laval, car il revient après plus de deux mois d’absence. Gaëtan Charbonnier devrait lui être préféré en pointe de l’attaque, soutenu par Mathieu Cafaro et Dylan Chambost sur les ailes, en l’absence de Stéphane Diarra.

Le même quatuor reconduit en défense

Dans l’entrejeu, Laurent Batlles devrait faire confiance à Florian Tardieu, Lamine Fomba, et Aïmen Moueffek. Le même quatuor, composé de Dennis Appiah, Anthony Briançon, Léo Pétrot et Dylan Batubinsika, devrait être reconduit en défense. À noter que Laval est toujours leader, mais est désormais sous la menace d’Angers, qui est revenu à deux points après sa victoire sur Bordeaux, samedi (2-0). Quant à l’ASSE, elle a chuté d’un rang, de la 5e à la 6e place, en étant doublé provisoirement par Rodez.

La compo probable de l’ASSE :

Gardien : Larsonneur

Défenseurs : Appiah, Briançon, Pétrot, Batubinsika

Milieux : Tardieu, Fomba, Moueffek

Attaquants : Chambost, Cafaro, Charbonnier

Remplaçants : Green, Lobry, Monconduit, Nadé, Rivera, Sissoko, Wadji