Impressionnant face à l’AC Milan, Warren Zaïre-Emery confirme sa grande forme du moment. Après le match, le milieu de terrain a été interrogé sur la suite de sa carrière à court terme.

Warren Zaïre-Emery interpelle Didier Deschamps après PSG-Milan

Warren Zaïre-Emery ne se cache plus. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison et enchaînant les belles présentations avec le Paris Saint-Germain, le jeune milieu de terrain pense clairement à l'équipe de France. Après la nette victoire du PSG, mercredi soir, contre l’AC Milan pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le joueur de 17 ans, élu « homme du match », a envoyé un message clair au sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

« Je pense que c’est un objectif pour tout le monde, mais je n’y pense pas forcément. Je joue mon football. C’est avant tout un travail au quotidien donc je vais travailler pour pouvoir y accéder. Je me sens de mieux en mieux. Depuis le début de saison, je tente de plus en plus de choses », a déclaré Warren Zaïre-Emery en zone mixte, dans des propos rapportés par RMC Sport. Une possibilité que Deschamps a lui-même déjà évoquée.

Deschamps ouvre les portes de l’équipe de France à Zaire-Emery

Capitaine de l’équipe de France Espoirs de Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery devrait donc faire partie des débats dans quelques semaines pour le prochain rassemblement des Bleus pour le mois de novembre. Déjà, au moment de dévoiler son groupe convoqué à Clairefontaine pour les matches internationaux d’octobre, Didier Deschamps avait eu des mots forts à l’endroit du milieu parisien.

« Le prendre à Thierry (Henry, sélectionneur des Espoirs, NDLR) ? Non. Warren, ce qu’il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ, mais j’échange avec Titi par rapport à ce qu’il a pu faire avec les Espoirs. C’est potentiellement très intéressant. Aujourd’hui, il est en capacité potentiellement d’être dans cette liste. Entre un rôle très important au PSG et avec les Espoirs et un rôle un peu secondaire avec nous, je laisse la priorité à Titi et aux Espoirs. Mais s’il continue comme ça, forcément c’est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. De par ce qu’il réalise, et avec une maturité incroyable », avait lâché le technicien français Didier Deschamps.