Comme c’est le cas depuis ces dernières années, le PSG pourrait payer cher la grande joie de ses supporters lors de la victoire contre l’AC Milan, mercredi soir, au Parc des Princes.

PSG : Le tifo de Jean-Paul Belmondo passe mal auprès de l’UEFA

À l'initiative du Collectif Ultras Paris, un énorme tifo présentant l’acteur français Jean-Paul Belmondo tirant sur une cible milanaise a donné lieu à une entrée spectaculaire au Parc des Princes, mercredi soir, lors du choc entre le Paris Saint-Germain. Mais cette mise en scène ne serait pas du goût de l’UEFA, en raison de l'usage d'engins pyrotechniques, qui ont illuminé la tribune Auteuil durant de longues minutes.

L'instance européenne devrait, selon son règlement, sanctionner le club de la capitale française d’une lourde amende. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens ne seraient pas fâché avec les Ultras. Selon les renseignements obtenus par le quotidien L’Équipe, le club était au parfum de l’action que préparait le CUP pour la réception des Rossoneri. Le PSG est donc prêt à assumer le risque financier sans sourciller. Et ce n’est pas tout.

Le PSG doublement frappé par l’UEFA ?

En effet, le Collectif Ultras Paris (CUP), massé dans le Virage Auteuil, a déployé un magnifique tifo en hommage à Jean-Paul Belmondo, l’un des fondateurs du Paris SG et décédé il y a deux ans. Mais ce qui risque de causer problème aux Rouge et Bleu en plus des des engins pyrotechniques, ce sont les nombreuses banderoles à caractère politique déployées par le CUP, selon RMC Sport. Ce qui est interdit et fortement réprimandé par l’UEFA.

Le règlement de l’instance européenne prévoit en effet une amende de 500 euros par fumigène allumé. Et les supporters parisiens en ont allumé beaucoup. Le quotidien L’Équipe confirme cette tendance en expliquant que si le déploiement de banderoles pro palestiniennes, jugée comme non provocante par l’instance continentale, n’entraînera aucune sanction, le PSG sera bel et bien sanctionné, le club de la capitale « faisant l’objet d’un cas disciplinaire. »