Après l’annulation du premier Olympico de la saison contre l’OL, dimanche soir, le président de l’OM, Pablo Longoria, a poussé un énorme coup de gueule.

OM : Pablo Longoria s’insurge contre le caillasse du bus de l’OL

Après le caillassage du bus de l’Olympique Lyonnais par des supporters de l’Olympique de Marseille, ce qui a provoqué les blessures de l'entraîneur rhodanien Fabio Grosso et de son adjoint, Raffaele Longo, le match, qui devait clôturer la dixième journée de Ligue 1 à l’Orange Vélodrome, a été tout simplement annulé. Au micro de Prime Vidéo, le président marseillais a affiché toute son indignation face à cette montée de la violence dans le monde du football.

« J’ai une pensée pour Fabio Grosso. C'est complètement inadmissible, ça ne peut pas arriver dans le football. Que des inconscients ! Gâcher une fête avec un stade plein, 65 000 personnes, pour faire l'inconscient, même hors du stade, c'est inadmissible. Je suis en colère, je suis vraiment consterné par la situation actuelle parce que ça n'a pas sa place dans le football ni dans la société. On est venu ici pour jouer au football et tu te retrouves avec ce type de situation... C'est complètement inadmissible », a crié Pablo Longoria. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a appelé les instances du football a donné une suite rapide à cette affaire.

OM-OL : Déjà 7 personnes interpellées par la Police

La Ligue de Football Professionnel (LFP) va devoir trouver une autre date pour reprogrammer le choc entre l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais pour clôturer la 10e journée de Ligue 1. En attendant cela, après le caillassage du bus lyonnais sur la Canebière, des sanctions sont attendues. Et déjà ce dimanche soir, sept interpellations, dont deux pour le caillassage du véhicule transportant les Gones ont déjà été effectuées, selon la préfète de police des Bouches du Rhône, Frédérique Camilleri. L’autorité policière a notamment précisé que la vitre du bus de l’OL avait été brisée par des bouteilles de bière, et non par des pierres, comme annoncé par plusieurs sources.