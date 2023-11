Le président de l’OM, Pablo Longoria, se projette déjà sur le prochain mercato hivernal et ambitionne d’attirer un attaquant évoluant au Danemark.

Mercato OM : Pablo Longoria a supervisé la sensation danoise Nicolai Vallys

Nicolai Vallys est l’une des belles sensations du championnat danois cette saison. L’ailier polyvalent de Brondby, capable d’évoluer au poste d’avant-centre, comptabilise déjà 6 buts et 1 passe décisive en 12 rencontres. Des performances qui n'ont pas échappé à l'œil avisé de nombreux clubs européens. L'Olympique de Marseille est l'un d'entre eux. En effet, selon le média danois Ekstra Bladet, des émissaires de l'OM ont été envoyés au Danemark pour superviser Nicolai Vallys à plusieurs reprises.

Le profil de l'attaquant danois, âgé de 27 ans, correspondrait parfaitement aux besoins de l'OM. Il pourrait rejoindre le club phocéen en vue de concurrencer Pierre-Emerick Aubameyang, qui connait des débuts difficiles à Marseille. Le président de l'OM, ​​Pablo Longoria, est réputé pour dénicher de bonnes affaires sur le marché des transferts, et Nicolai Vallys pourrait bien entrer dans cette catégorie. Cependant, les Marseillais devront faire face à une rude concurrence pour s’attacher les services de l’international danois.

Une forte concurrence pour Nicolai Vallys

La source indique que le Betis Séville, le PSV Eindhoven et Manchester United auraient également des vues sur Nicolai Vallys. Cette forte concurrence risque d’entraîner une augmentation du prix pour son éventuel transfert. Actuellement sous contrat avec Brondby jusqu'en 2026, Nicolai Vallys possède une valeur marchande est estimée à environ 3 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Ce montant reste très accessible aux finances de l'OM.

Néanmoins, il est fort probable que Brondby exige un montant plus élevé avant de céder son attaquant lors du mercato hivernal. L'avenir de Nicolai Vallys s'annonce ainsi prometteur, et il sera intéressant de voir dans quel club il finira par poser ses valises. Sa polyvalence et ses performances récentes font de lui un atout précieux pour ses différents prétendants, désireux de renforcer leur secteur offensif cet hiver.