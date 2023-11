Le jeune milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery, a réagi aux violents incidents qui ont conduit au report du match entre l’OM et l’OL, dimanche.

PSG : Warren Zaïre-Emery condamne ces horreurs

Le choc tant attendu entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, prévu pour le dimanche soir lors de la 10e journée de la Ligue 1, a été malheureusement marqué par des actes de violence en marge de la rencontre. Alors qu’il se rendait au stade Vélodrome, le bus transportant les joueurs de l'OL a été la cible de jets de projectiles, causant des dégâts matériels et blessant au visage l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, ainsi qu' un de ses adjoints.

Cette scène chaotique a rapidement conduit les autorités compétentes à prendre la décision de reporter le premier Olympico de la saison à une date ultérieure, la sécurité des joueurs et du personnel étant la priorité absolue. Ces événements tragiques ont aussi été largement condamnés, tant par les personnalités politiques que par les acteurs du monde sportif. Warren Zaïre-Emery, la nouvelle révélation du Paris Saint-Germain, a également partagé son indignation face à ces actes de violence.

Dans une interview accordée à Tuttosport, le jeune milieu de terrain français a exprimé son point de vue sur la situation, en condamnant de telles horreurs, qui n’ont pas leur place dans le football ou tout autre sport. « Je crois que le football n'a rien à voir avec ces mauvaises choses. Les prétextes. Les vrais fans ne peuvent pas assister à de telles horreurs », a-t-il déclaré.

La LFP va rendre son verdict le 22 novembre

Ces événements dramatiques survenus en marge du match entre l'OM et l'OL rappellent la nécessité de promouvoir un environnement sain et sécurisé pour toutes les compétitions sportives. Le respect des adversaires et des supporters est essentiel pour préserver l'intégrité du sport et garantir une atmosphère positive autour des rencontres. Trois enquêtes ont été ouvertes pour identifier et sanctionner les responsables de ces actes de violence.

En attendant, il reste à déterminer dans quelles conditions se jouera ce match reporté. Lyon espère disputer cette rencontre sur terrain neutre, tandis que Marseille insiste pour que le match ait lieu dans leur enceinte avec du public. La Commission de Discipline de la LFP s’est saisie du dossier et rendra son verdict le 22 novembre prochain.