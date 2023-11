Prêté par le PSG au RB Leipzig cette saison, Xavi Simons vient de dévoiler les raisons qui l’ont poussé à quitter le club de la capitale.

Mercato PSG : Paris garde un œil vigilant sur Xavi Simons

Xavi Simons a connu un itinéraire atypique ces dernières saisons. Après son départ du Paris Saint-Germain en 2022 pour le PSV Eindhoven, le talentueux attaquant néerlandais est revenu au sein du club de la capitale française cet été. Conscient de l’intérêt que le jeune joueur suscitait à l’étranger, le PSG a activé sa clause de rachat. L’ailier droit de 20 ans est ainsi revenu à Paris avant de refaire ses valises pour une autre destination.

Il est prêté cette saison au RB Lezpig où il réalise ses débuts intéressants. Ses performances en Bundesliga – avec déjà 3 buts inscrits et 6 passes décisives en seulement 9 matchs – ont convaincu le club allemand qui a rapidement exprimé son intérêt pour garder Xavi Simons plus longtemps. Sauf que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a d'autres projets pour son jeune attaquant et compte le récupérer à la fin de la saison.

Face à cette situation, Xavi Simons s'est dit satisfait de l'attention portée par le PSG à ses performances à Leipzig. Dans une interview avec beIN Sports, il a exprimé sa fierté de représenter Paris. « Je suis fier d'avoir pu jouer à Paris. Je suis content qu'ils soient toujours derrière moi. C'est bien », a-t-il déclaré.

Xavi Simons souhaitait plus de temps de jeu

Xavi Simons a ensuite dévoilé les raisons de son départ du Paris SG. Barré par une rude concurrence au sein de l’attaque parisienne, le jeune attaquant souhaitait avoir plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Il a alors estimé que le RB Leipzig était la meilleure option pour franchir un cap dans sa jeune carrière et ne regrette pas son choix.

« J'ai pris la décision de partir au PSV, il y a un an pour jouer mon football au quotidien, m’améliorer chaque jour. Et maintenant, je suis à Leipzig. Pour moi, c’était la meilleure option de venir ici pour continuer à développer mon style de jeu », a-t-il expliqué. La carrière de Xavi Simons est très prometteuse, et ses débuts réussis au RB Leipzig montrent qu'il a le potentiel pour devenir un joueur de premier plan.