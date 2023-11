Suite aux violents incidents ayant entrainé le report du match OM-OL, un important dispositif de sécurité est envisagé pour la réception du LOSC.

OM-LOSC: Stéphane Tessier rencontrera les autorités policières

Ce samedi soir (21h), l’Olympique de Marseille accueille le LOSC dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Ce match de championnat suscite un intérêt particulier, non seulement pour ce qui se passera sur le terrain, mais aussi pour les mesures de sécurité qui entoureront l’événement. Cette préoccupation fait suite aux incidents dramatiques survenus avant match de l'OM contre l'OL, où le bus lyonnais a été la cible d'attaques violentes, causant la blessure au visage de l’entraîneur Fabio Grosso.

Suite à ces événements, le club présidé par Pablo Longoria a rapidement réagi en se constituant partie civile et en condamnant ces actes de violence. L’OM reconnaît sa responsabilité en matière de sécurité, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du stade Vélodrome. Raison pour laquelle les dirigeants de l'OM ont initié une réunion avec la Préfecture. L’Équipe assure que la délégation marseillaise, menée par Stéphane Tessier, rencontrera jeudi après-midi les autorités en vue de la réception du LOSC.

Des ajustements sécuritaires sont envisagés…

Au cours de cette réunion, les autorités locales, l’OM et la police discuteront des modalités de l'arrivée du LOSC au stade Vélodrome. L'objectif est d'explorer des « pistes de réflexion » pour améliorer la sécurisation du trajet emprunté par les équipes adverses, depuis leur hôtel jusqu'au stade. Il s'agit d'une démarche proactive pour prévenir d'éventuels incidents.

Pour l'Olympico entre l'OM et l'OL, 500 policiers et gendarmes avaient été mobilisés dimanche dernier pour assurer la sécurité de l'événement. Cet effectif ne sera probablement pas égalé pour la rencontre contre le LOSC. Cependant, les détails du dispositif de sécurité restent flexibles, et des ajustements pourraient être apportés après la réunion de jeudi. L'enjeu est de garantir la sécurité des acteurs du football et de maintenir l'intégrité de ce sport. La réunion de ce jeudi sera une étape importante dans cette direction.