L’infirmerie commence à se vider à l’ASSE. À deux jours du match contre le Paris FC, deux cadres des Verts ont repris l’entraînement ce jeudi.

ASSE : Laurent Battles enregistre deux renforts avant d’affronter le Paris FC

L'AS Saint-Étienne a connu une hécatombe la semaine dernière, obligeant l'entraîneur Laurent Batlles à faire face à plusieurs absences majeures au sein de son effectif. Parmi les blessés figure notamment Dylan Batubinsika, Ibrahima Wadji et Dylan Chambost. Le gardien de but Gautier Larsonneur a aussi été victime d'une blessure à l’épaule, qui l'éloignera des terrains pendant un certain temps, voire jusqu'à la fin de l'année 2023.

Thomas Monconduit, quant à lui, a subi une blessure au mollet lors de la victoire contre Angers (2-0), l'obligeant à quitter le terrain prématurément. Cette série de blessures a créé un dilemme pour Laurent Batlles, qui doit repenser sa composition d'équipe en l'absence de plusieurs joueurs clés. Cependant, il y a des lueurs d'espoir pour l'ASSE, car l'infirmerie commence à se vider.

Stéphane Diarra et Thomas Monconduit ont repris l’entraînement

Le site Peuple Vert assure en effet que Stéphane Diarra a fait son grand retour à l'entraînement à l'Etrat et pourrait être de retour dans le groupe de Laurent Batlles pour le prochain match contre le Paris FC. Pour le moment, le personnel médical ne prendra aucun risque et évaluera soigneusement l'état de santé de l'ailier franco-ivoirien avant de le réintégrer dans l'équipe.

Une autre bonne nouvelle est venue de Thomas Monconduit, qui a annoncé via son compte Instagram qu'il avait repris l'entraînement ce matin. Le retour de ces joueurs constitue un soulagement pour l'entraîneur Laurent Batlles, qui pourra compter sur de nouveaux renforts pour le prochain match de l'ASSE contre le Paris FC, prévu au stade Geoffroy-Guichard ce samedi.