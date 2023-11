Pour renforcer son secteur défensif lors du mercato hivernal, le Real Madrid s’active pour une sensation portugaise également annoncée dans le viseur du PSG.

Mercato PSG : Gonçalo Inacio, priorité hivernale du Real

Face à la grave blessure de l’international brésilien Eder Militao, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en début d’exercice, le Real Madrid a fait de l’arrivée d’un nouveau défenseur central sa priorité pour le prochain mercato hivernal. Dans cette optique, le journal espagnol AS croit savoir que les Merengues madrilènes en pinceraient pour Gonçalo Inacio.

Le prometteur défenseur du Sporting portugal est même la grande priorité de Carlo Ancelotti à ce poste. Prolongé durant le dernier mercato d’été, le joueur de 22 ans est désormais lié à son club jusqu'en juin 2027, mais il dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Un montant qui ne constitue pas un sérieux problème pour ses prétendants, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

Le Real Madrid prêt à lâcher un gros chèque cet hiver pour Gonçalo Inacio

Confronté à la sérieuse blessure d'Eder Militao, touché au genou et face à la grosse concurrence du Paris Saint-Germain, le Real Madrid serait prêt à investir un gros chèque cet hiver pour sa priorité en défense. Désireux de renforcer le groupe de Carlo Ancelotti en janvier, Florentino Pérez aurait ciblé Gonçalo Inacio et serait disposé à payer ce qu’il faut pour déloger l'arrière-central international portugais du Sporting. Outre le PSG et le Real Madrid, Manchester United et Liverpool seraient également positionnés sur ce dossier. Reste maintenant à savoir qui parviendra à convaincre Gonçalo Inacio.