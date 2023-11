Formé au LOSC, Lucas Digne a été transféré au PSG avant de tenter l'étranger. Un choix facilité par la flexibilité des dirigeants nordistes.

Mercato LOSC : Les dirigeants ont facilité le transfert de Lucas Digne au PSG

Une révélation qui lui procure une belle émotion. Formé au Lille OSC, Lucas Digne y a passé deux ans en tant que footballeur professionnel (2011-2013). Latéral gauche de métier, l'international français est revenu sur son premier transfert au Paris-Saint-Germain, lors de l'été 2013.

Dans un entretien pour Oh My Goal, Lucas Digne a tenu à remercier son ancienne équipe pour avoir facilité les négociations : « J’avais trois propositions, et ils m’ont laissé le choix d’aller où je voulais. Sincèrement sur ça, ils ont été plus qu’adorables. Ça a toujours été incroyable de voir ça dans le monde professionnel parce que je pense qu’à l’heure actuelle, plus personne ne fait ça. Ils ne te disent pas d’aller où tu choisis, ils te disent de choisir là où il y a le plus d’argent » explique le joueur de 30 ans.

Un choix déterminant pour la carrière de Lucas Digne

Le choix des dirigeants nordistes s'est avéré bénéfique pour Lucas Digne. Sous les couleurs du PSG (2013-2016), le latéral gauche a été confronté à la concurrence (44 matchs en 3 saisons). Son prêt à l'AS Rome, lors de l'exercice 2015-2016, sonne son départ vers une nouvelle destination. Il tente de se reconstruire au FC Barcelone (2016-2018), mais là encore, la marche est légèrement trop haute pour lui. Peu utilisé lors de sa seconde saison, il est logiquement transféré dans un nouveau club : Everton.

En Premier League, Lucas Digne rayonne de nouveau. De 2018 à 2022, il disputera 127 matchs pour 6 buts sous les couleurs des Toffees. Une expérience inoubliable pour le joueur, qui a décidé de rester dans la division en signant à Aston Villa lors du mercato hivernal. Là encore, Digne fait grimper sa côte en Europe, devenant un titulaire en puissance au fil du temps. Cet été, l'OGC Nice s'est intéressé à lui dans le cadre d'un prêt, agréablement surpris par ses performances. Mais le transfert ne se fera pas. Le LOSC n'a pas imaginé une seconde son retour, faisant entièrement confiance à Ismaily et Gabriel Gudmundsson.