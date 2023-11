Déjà exaspéré par la situation de l'Olympique Lyonnais, John Textor s'est emporté après une défaite de Botafogo. Le président rhodanien semble à bout.

OL : John Textor condamné par la justice brésilienne après un coup de gueule

Quand rien ne va. Déjà fragilisé par la dernière place de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, John Textor n'arrange pas son cas. Le président du club rhodanien s'est encore fait remarquer, du côté de Botafogo, avec un coup de gueule envers l'arbitrage jeudi. Également propriétaire et président de l'écurie brésilienne, Textor n'a pas digéré la défaite 4-3 des siens face à Palmeiras. Face à la bande d'Endrick, le futur crack du Real Madrid, Botafogo menait 3-0 avant de subir « une remontada ».

Un scénario qui l'a fait sortir de ses gonds. « C'est de la corruption, c'est un vol. Trouvez-moi Ednaldo (Rodrigues, président de la Fédération brésilienne), il doit démissionner demain matin. Ce Championnat devient une blague ! Personne ne mérite ça. Palmeiras ne mérite pas de gagner comme ça, on ne mérite pas de perdre comme ça » a-t-il notamment asséné dans des propos rapportés par L'Équipe. Une réaction disproportionnée pour un président de club, et des accusations qui ne sont pas passées. Le tribunal supérieur de justice a décidé de suspendre John Textor pendant 30 jours, comme Vinicius Assumpção, vice-président général de Botafogo.

« Cela montre son incompétence dans le football »

En France, la dernière sortie de John Textor ne fait que confirmer les doutes sur sa capacité à diriger l'OL. Dans l'émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen estime que le club restera en grand danger sous sa houlette : « Faire le buzz comme il l’a fait, ce n’est pas du tout sa place. Cela montre son incompétence dans le football. Ce monsieur a beau être très fortuné, il ne connaît pas le foot. [...] (À Lyon) Il est complètement dépassé et ça se voit dans sa communication. Lyon vit des moments très compliqués, mais avec ce monsieur-là, je dis bon courage » a lancé l'ancien milieu de terrain sur RMC Sport.

Une chose est sûre, les propos de Textor montrent que la situation devient de plus en plus difficile pour lui. Un signal négatif envoyé aux joueurs de l'OL, qui continuent à jouer les matchs en espérant retrouver l'espoir d'un maintien. Ce dimanche, ils auraient sans doute aimé un soutien de leur président, plus qu'un coup de gueule au Brésil. Les Gones reçoivent le FC Metz, barragiste avec 6 points d'avance, dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Un nouveau match de la peur, qui pourrait rajouter de l'huile sur le feu en cas de défaite.