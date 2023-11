Étincelant la saison passée avec Sheffield United, Iliman Ndiaye peine à retrouver son meilleur niveau à l’OM. Il semble perturbé par son repositionnement.

OM : Iliman Ndiaye, une déception pour le moins inattendue

Iliman Ndiaye et l'Olympique de Marseille ont tout fait pour se retrouver. L’attaquant sénégalais sort d’une dernière saison sensationnelle avec Sheffield United avec un bilan de 14 buts inscrits et 11 passes décisives en 46 rencontres de Championship. Ses performances avaient alors rapidement attiré l’attention des dirigeants de l’OM, qui ont entamé des négociations concrètes avec Sheffield United afin de boucler sa signature.

De son côté, Iliman Ndiaye n'avait qu'une envie pour la suite sa carrière : retourner à l’OM, son club formateur. Après plusieurs semaines de suspense, cette obsession du joueur de 23 ans a débouché sur un transfert estimé à 17 millions d'euros. À Marseille, tout le monde avait alors le sourire : le milieu offensif, le club et les supporters, très heureux de voir revenir un ancien Minot à la maison. Cette excitation a depuis laissé place à un sentiment plus mitigé dans les travées du stade Vélodrome.

À l’image de son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye peine à se hisser à la hauteur des attentes placées en lui. Performant et régulièrement décisif à Sheffield United la saison passée, l’international sénégalais est désormais beaucoup plus discret à l'OM. L’une des raisons à sa méforme réside sans doute dans son positionnement dans le système de jeu mis en place par l'entraîneur Gennaro Gattuso.

Iliman Ndiaye, un problème de positionnement

En effet, Iliman Ndiaye est principalement utilisé comme ailier, que ce soit à gauche, à droite, et cela semble affecter son rendement sous les couleurs phocéennes. Le quotidien sportif L'Équipe avance alors que l’entraîneur Gennaro Gattuso ne parvient pas à exploiter au mieux les qualités du jeune attaquant sénégalais en le cantonnant sur un côté, alors qu'il est davantage un attaquant axial. Pour preuve, le coach de l'OM l'a encore fait entrer sur un côté lors du match nul contre Lille (0-0) samedi dernier.

Pour le moment, Iliman Ndiaye, qui se sent plus à l'aise tout juste derrière l’avant-centre, ne s’est pas encore adapté son nouveau positionnement sous Gennaro Gattuso. Cela est perceptible dans ses statistiques à l'Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison, il n’a inscrit qu’un seul but et délivré deux passes décisives en quinze matchs, toutes compétitions confondues. Des statistiques assez décevantes pour un joueur de son calibre. Toutefois, l'attaquant polyvalent est conscient de la nécessité de s'améliorer et de s'adapter à son nouveau rôle à l’OM.