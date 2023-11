Le président de l’OM, Pablo Longoria, se projette déjà sur son prochain mercato et envisagerait de recruter un défenseur du FC Nantes.

Mercato OM : Pablo Longoria ciblerait Quentin Merlin

Après un mercato estival très mouvementé marqué par l’arrivée d’une douzaine de recrues, l’Olympique de Marseille prévoit déjà de passer à l'action lors de la prochaine fenêtre de transferts. L'objectif est bien sûr d’anticiper les éventuels absents du club. En effet, l’OM sera privé de plusieurs joueurs en début d’année 2024 en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

De nombreux internationaux de l’OM, comme Azzedine Ounahi, Amine Harit, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, ou encore Chancel Mbemba, vont sans doute participer au plus grand tournoi du football africain avec leurs sélections respectives, ce qui risque de réduire le groupe de Gennaro Gattuso durant cette période cruciale de la saison. Il faudra donc penser à étoffer l’effectif phocéen durant le prochain mercato de janvier.

Même s’il se montre très mesuré pour cet hiver, Pablo Longoria va sans doute tenter quelques coups lors de cette fenêtre de transferts. C’est dans cette perspective que le journaliste Ekren Konur révèle que le président de l’OM suivrait de très près la nouvelle pépite du FC Nantes, Quentin Merlin.

Une forte concurrence pour Quentin Merlin

L’international espoir français de 21 ans présente l’avantage d’être polyvalent, capable d’évoluer dans le couloir gauche de la défense nantaise et au poste de milieu de terrain. Cette saison, le jeune piston gauche a déjà disputé 11 rencontres avec les Jaunes et Verts. Sa montée en puissance au FC Nantes attire alors l’attention de plusieurs grosses écuries européennes. Si l’OM souhaite réellement s’attacher les services de Quentin Merlin, le club présidé par Pablo Longoria devra faire face à une rude concurrence sur cette piste prometteuse.

En plus de l’OL et du PSG, la source ajoute que plusieurs clubs de Serie A et de Premier League serait aussi sur les traces de Quentin Merlin. Cette forte concurrence risque de faire grimper les enchères pour le jeune joueur dont le prix de vente est estimé à environ 10 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Mais pour le moment, le FC Nantes n’a pas l’intention de perdre son jeune talent français, dont le contrat expire en juin 2026.