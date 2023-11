C’est désormais confirmé. Gianluigi Donnarumma doit s’attendre à vivre un enfer à San Siro ce soir lors du choc de Champions League entre l’AC Milan et le PSG.

Donnarumma « aura un accueil chaleureux », promet la Curva Sud

Ancien chouchou de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma est désormais persona non grata à San Siro. Les Tifosis du club italien ne pardonnent pas à leur ancien gardien de but son départ gratuit à l’été 2021. Son retour sous les couleurs du Paris Saint-Germain est considéré comme une humiliation pour les supporters milanais qui entendent bien faire payer au « traître » sa décision d’il y a deux ans. Dans un message publié sur sa page Instagram, la Curva Sud, la tribune la plus chaude de San Siro, promet l’enfer au protégé de Luis Enrique ce soir.

Une annonce confirmée par le premier responsable du puissant groupe de supporters de l’AC Milan. « Il aura un accueil chaleureux. Au fond, il mériterait de l’indifférence, mais son comportement avec Milan lors des derniers mois et sa façon de partir ne peuvent passer sous silence. Il a eu une attitude sans aucun respect pour les tifosi et surtout envers un club qui l’a fait grandir et l’a lancé dans le football de haut niveau (…) Il est impardonnable », a expliqué Marco « Paacio » Pacini, dans des propos rapportés par Eurosport.

De faux billets à l’effigie de Donnaruma distribués à l’entrée du stade

Selon Paacio Pacini, la Curva Sud distribuera à l’entrée de San Siro de faux billets à l’effigie de Gianluigi Donnarumma. Puis, il y aura des instructions sur « comment les utiliser ». La recette sera pour une école de foot afin « de ne plus faire grandir des gens sans valeur comme lui. » Selon toute vraisemblance, c’est quelques minutes avant le coup d'envoi du match entre l’AC Milan et le Paris Saint-Germain, à 21 heures, que les tifosi sortiront le grand jeu pour accueillir le numéro 99 du PSG.

Sans compter que le public de San Siro sifflera proprement Donnarumma à chaque dégagement qu’il effectuera. Pour rappel, au match aller au Parc des Princes il y a deux semaines, Donnarumma avait déjà eu un petit avant-goût de ce qui l’attend à Milan ce soir lors de son échauffement pas loin de la tribune visiteurs, en se faisant copieusement insulté par ses anciens supporters.