Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match contre le PSV, Franck Haise a expliqué la gestion du temps de jeu d'Elye Wahi, buteur contre le club néerlandais.

RC Lens : Franck Haise gère bien le temps de jeu d’Elye Wahi

Auteur du but égalisateur du RC Lens contre le PSV Eindhoven à Bollaert (1-1), lors du match aller, Elye Wahi était au centre de la conférence de presse d’avant-match. Franck Haise compte évidemment sur lui pour faire un résultat au Philips Stadion, ce mercredi soir (21h). Le jeune attaquant est le meilleur buteur des Lensois dans la compétition avec 2 buts et une passe décisive en 3 matchs joués. Mais le coach des Sang et Or sait comment gérer la pépite de 20 ans, afin de lui permettre d’être à la fois régulier, performant et décisif, en fin de compte.

« Elye Wahi arrive dans un club qui joue la Ligue des champions, avec des matchs à répétition, des semaines chargées et il a l'équipe de France Espoirs en plus. Il y a une gestion de son physique, pour qu'il garde de la fraîcheur. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec la santé des joueurs, pour qu'ils puissent donner le plus possible », a expliqué Franck Haise. « L’apprentissage, quand on a 20 ans, ça se fait par étapes. Il n'a pas encore tout acquis, mais je vois que les choses bougent et c'est très positif », a-t-il poursuivi.

RCL : Elye Wahi doit encore progresser dans la régularité

L’entraineur du RC Lens a également évoqué la forte marge de progression, dont dispose encore l’ancien avant-centre du Montpellier HSC. « Il a du talent, mais encore beaucoup de travail pour justement exprimer tout son talent. La régularité, c'est à lui d'aller la chercher dans son travail au quotidien », a indiqué le technicien du club nordiste. Elye Wahi a signé au RCL cet été, en provenance du club héraultais. Son transfert a été conclu à 30 millions d'euros.

S’il est décisif en coupe d’Europe, ce n’est pas encore le cas en Ligue 1 où son temps de jeu est géré par Franck Haise. En huit apparitions en Ligue 1 avec les Artésiens, le N°9 a été titulaire seulement 4 fois. Il totalise 393 minutes de jeu, pour un but inscrit et une passe décisive délivrée.