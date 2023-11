Alors que Valentin Rongier va manquer plusieurs mois de compétition en raison d’une blessure au genou, Gennaro Gattuso a déjà identifié son remplaçant.

OM : Gennaro Gattuso a un nom en tête pour remplacer Valentin Rongier

À l’approche du match retour contre l’AEK Athènes en Ligue Europa, les mauvaises nouvelles se sont enchainées du côté de l’Olympique de Marseille. En plus de l’absence de dernière minute de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a confirmé la blessure de Valentin Rongier. Victime d’un arrachement osseux du genou gauche, le milieu de terrain français va devoir subir une intervention chirurgicale qui l’éloignera des terrains durant plusieurs moins.

Le capitaine de l’OM ne rejouera plus avant 2024. Son retour à la compétition devrait se faire en février prochain. C’est donc une terrible nouvelle pour l’Olympique de Marseille, tant le joueur de 28 ans reste un pion essentiel du dispositif mis en place par Gennaro Gattuso. Il a disputé quasiment tous les matchs de l’OM en ce début de saison en intégralité, preuve qu’il reste très important dans le jeu de son équipe. Sa longue indisponibilité oblige alors les Marseillais à lui trouver un remplaçant lors du prochain mercato de janvier. En attendant, l’entraîneur de l’OM a déjà une idée précise pour compenser l’absence de Valentin Rongier.

Gennaro compte miser sur la pépite Bilal Nadir

Interrogé à ce sujet, Gennaro Gattuso a clairement laissé entendre qu’il comptait miser sur le jeune Bilal Nadir pour étoffer son entrejeu et peut-être faire l'impasse sur le recrutement d'un nouveau milieu de terrain cet hiver. « La blessure de Valentin Rongier, c'est une douche froide pour nous. Nous ferons avec les joueurs que l’on a. On a de bons joueurs comme Kondogbia et Veretout. Je pense que le moment est arrivé pour que Bilal Nadir prenne des responsabilités dans le jeu », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Quoi qu’il en soit, le staff de l’OM semble déjà résolu à ne plus revoir son capitaine Valentin Rongier sur un terrain cette année et se prépare pour un match crucial en Grèce. Les Marseillais affrontent ce jeudi soir (21h) l’AEK Athènes en Ligue Europa et espèrent s’imposer à l’extérieur afin de se rapprocher d’une qualification pour le prochain tour.