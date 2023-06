Si la vente de l’OM venait à se concrétiser, cela ne devrait pas impliquer Rodolphe Saadé. Son entourage a remis en question une telle acquisition.

Vente OM : Rodolphe Saadé n’est pas intéressé par un rachat du club

L'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus emblématiques du football français, traverse une période tumultueuse avec des résultats en dents de scie et des problèmes financiers persistants. Dans ce contexte, la possibilité d'une vente de l'OM a suscité l'intérêt de plusieurs investisseurs disposant de ressources financières considérables. Parmi ces investisseurs potentiels, le nom de Rodolphe Saadé, président de CMA-CGM, a régulièrement été évoqué.

Son implication à Marseille, notamment à travers le rachat du journal La Provence et le contrat de sponsoring signé récemment avec l'OM, a alimenté les spéculations quant à son intérêt pour une éventuelle acquisition du club phocéen. Certains observateurs, dont Daniel Riolo, ont même présenté Rodolphe Saadé comme le futur successeur de Frank McCourt à la tête de l'OM. Cependant, un revirement de situation est survenu ces derniers jours.

En effet, un proche collaborateur de Jacques Saadé, le père de Rodolphe Saadé, a contacté le chroniqueur sur RMC Sport pour lui signifier clairement que le projet de rachat de l'OM par Rodolphe Saadé "ne se réalisera jamais". Cette déclaration catégorique vise à mettre un terme aux espoirs et aux discussions autour de cette éventuelle acquisition.

Vente OM : Le retrait de Rodolphe Saadé joue en faveur de l’Arabie saoudite

Cette annonce suggère aussi que Jacques Saadé, figure influente et fondateur de CMA-CGM, a exprimé son désaccord quant à l'idée d'acquérir le club phocéen. Les raisons derrière cette décision restent inconnues, mais il est évident que le projet de rachat de l’OM n’est pas considéré comme une option viable pour le milliardaire franco-libanais.

Quoi qu’il en soit, ce retrait ouvre de nouvelles perspectives dans le paysage de la vente de l'OM et joue en faveur d'autres investisseurs potentiels. Actuellement, l'attention se tourne vers l'Arabie saoudite, dont les représentants sont présents à Marseille pour entamer des discussions préliminaires en vue d'un éventuel rachat du club. Néanmoins, les exigences financières de Frank McCourt semblent freiner les négociations, car les Saoudiens ne souhaitent pas acquérir le club à n'importe quel prix.

Par ailleurs, cette mise au point souligne la complexité du processus de vente de l'OM et la volonté des investisseurs potentiels de faire preuve de prudence et de rationalité dans leurs décisions. Si la piste Saadé paraît à présent écartée, d'autres acteurs pourraient émerger et poursuivre les discussions avec Frank McCourt pour façonner l'avenir du club mythique de Marseille. Bon nombre de supporters espèrent que le projet de la vente OM à de riches hommes d’affaires d’Arabie Saoudite deviendra réalité dans un futur très proche.