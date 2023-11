Préparant activement le mercato d’hiver, pour renforcer son équipe, le RC Lens viserait toujours un attaquant du RB Salzbourg, en Autriche.

Le RC Lens en difficulté, le mercato d'hiver s'annonce décisif

Le RC Lens fait un début de saison poussif. Le club artésien est 10e avec 13 points en 11 journées de championnat. En Ligue des champions, les Sang et Or dégringolent au classement. Battus par le PSV à Eindhoven (1-0), mercredi, ils sont désormais 3es de la poule B. Or, ils ont deux gros matchs pour boucler la phase de poule. Le premier contre le leader Arsenal à Londres (29 novembre), puis la deuxième face au FC Séville à Bollaert (12 décembre). La tâche ne sera donc pas facile pour les Lensois dans leur groupe relevé.

La saison difficile du RC Lens est en partie due au départ des joueurs majeurs de la saison dernière, notamment le capitaine Seko Fofana (Al-Nassr) et le buteur Loïs Openda (RB Leipzig). Le jeune Elye Wahi a certes été recruté en pointe de l’attaquant, mais il est encore en période d’adaptation au sein de l’équipe de Franck Haise. Pour la suite de la saison, le RC Lens va certainement se renforcer en janvier, afin de tenter de remonter au classement en Ligue 1 et si possible poursuivre la campagne européenne. Le Racing peut se retrouver en Ligue Europa, s’il ne finit pas parmi les deux clubs qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions.

Mercato : Le RCL ne lâche pas Sekou Koita (RB Salzbourg)

Grégory Thil, directeur technique du club, aurait déjà quelques noms sur son calepin. Cette semaine, l’intérêt pour Bastien Meupiyou (défenseur) du FC Nantes a été évoqué. Mais il est plutôt visé pour la relève. Ce vendredi, c'est le nom de Sekou Koita (24 ans) qui refait surface. Le journaliste italien Fabrizio Romano assure que le RC Lens est toujours sur le coup pour le recruter pendant le mercato hivernal.

En effet, l’attaquant malien était parmi les pistes associées au club l’été dernier. En fin de saison en juin 2024, il est sur le départ à Salzbourg. Cependant, une forte concurrence se met en place pour l'international malien (23 sélections, 4 buts). Son profil intéresse des clubs allemands et saoudiens. Gêné par des blessures cette saison, Sekou Koita n’a disputé que 5 matchs en championnat et a été titulaire une fois. Néanmoins, il a marqué 3 buts. Transfermakrt estime sa valeur marchande à 7 M€.