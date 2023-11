Un blessé a fait son retour dans le groupe de l’ASSE pour le match contre l’AJ Auxerre, samedi (19h). Il devrait avoir quelques changements dans la compo des Verts.

ASSE : Thomas Monconduit de retour contre l'AJ Auxerre

Laurent Batlles a convoqué un groupe de 19 joueurs pour le déplacement à Auxerre. Ce sont les 18 joueurs qui étaient retenus lors de la venue du Paris FC à Geoffroy-Guichard, samedi dernier, en plus de Thomas Monconduit. Souffrant du mollet et absent lors de la défaite de Saint-Etienne contre les Parisiens, il fait son retour dans le groupe stéphanois. Par contre, les absences de Gautier Larsonneur (épaule), Dylan Batubinsika (Ischio), Ibrahima Wadji (adducteur) sont confirmées, sans surprise. Malgré la défaite face au PFC, Laurent Batlles devrait reconduire la défense à quatre avec Mickaël Nadé à la place de Dylan Batubinsika et aux côtes d’Anthony Briançon dans l’axe. Dennis Appiah sera à droite et Léo Pétrot à gauche. Bien évidemment, Etienne Green sera dans les buts pour la 3e fois de suite.

ASSE : Maxence Riviera sur le banc au profit de Stéphane Diarra

Au milieu, il est possible que Laurent Batlles espère des changements, après le match perdu et les explications qu’il avait données. Selon lui son équipe avait manqué de fraîcheur physique. « On a manqué de jus, de jambes, de justesse technique pour arriver à faire courir cette équipe parisienne », avait-il commenté. Victor Lobry pourrait être aligné d’entrée de jeu, à la place de Benjamin Bouchouari, en plus de Lamine Fomba et Florian Tardieu. En attaque également, le jeune Maxence Riviera devrait débuter sur le banc de touche, au profit de Stéphane Diarra. Quant à Mathieu Cafaro, il devrait garder sa place sur l’aile droite et le buteur Ibrahim Sissoko, évidemment en pointe de l’attaque.

La compo probable de l’ASSE contre l’AJ Auxerre :

Gardien de but : E. Green

Défenseurs : D. Appiah, A. Briançon, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : L. Fomba, F. Tardieu, V. Lobry

Attaquants : M. Cafaro, I. Sissoko, S. Diarra

Remplaçants : M. Dreyer, M. Bentayg, T. Monconduit, D. Chambost, B. Bouchouari, A. Moueffek, M. Rivera, G. Charbonnier.