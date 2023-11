À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, Luis Campos et Luis Enrique s’activeraient en coulisses pour l’arrivée d’une recrue surprise au PSG.

Mercato PSG : Changement de plan à Paris pour l’hiver

Avec la situation de Nuno Mendes, qui ne devrait pas rejouer avant février 2024, le Paris Saint-Germain s’était comme objectif de recruter un nouvel arrière gauche lors du prochain mercato hivernal. Alors que Lucas Hernandez est le seul spécialiste à ce poste en ce moment, Luis Enrique souhaitait avoir un autre joueur pour faire reposer l’international français de temps en temps. Les noms de Mathias Olivera (Naples) et Quentin Merlin (FC Nantes) ont récemment été évoqués, mais contre toute attente, le Paris SG aurait changer ses plans dans ce dossier.

En effet, selon les informations du journaliste Alexis Bernard, le recrutement d’un latéral gauche ne fait plus partie des priorités du PSG pour le prochain mercato de janvier. Le confrère révèle que les pistes explorées par les recruteurs parisiens ne seraient pas suffisamment solides pour déboucher sur un recrutement dans les semaines à venir. Sauf surprise, Luis Campos ne devrait donc pas bouger ses pions sur un nouveau défenseur gauche durant l’hiver. Pour autant, une nouvelle arrivée serait bel et bien dans les tuyaux.

Le Paris SG attend une arrivée surprise en janvier

Si le recrutement d’un latéral gauche ne semble plus être une priorité pour les dirigeants du Paris Saint-Germain en janvier, Luis Enrique préférant s’appuyer sur Lucas Hernandez en attendant le retour de Nuno Mendes, les Rouge et Bleu devraient tout de même accueillir un nouveau renfort en janvier. En effet, la source francilienne indique que l’entraîneur du PSG et le conseiller football auraient prévu un recrutement « surprise », un joueur capable d’apporter une option supplémentaire à l’équipe dans la seconde partie de saison. Reste maintenant à connaître le profil de ce renfort mystérieux tant souhaité par Campos et Enrique.