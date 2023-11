Gennaro Gattuso a tenté d’expliquer la défaite de l’OM face au RC Lens (1-0) dimanche soir, en critiquant la prestation amorphe de ses joueurs.

OM : Gennaro Gattuso accable ses joueurs après la défaite à Lens

Malgré des résultats probants en Europa League, les Marseillais n’arrivent toujours pas à remontrer la pente en championnat. Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplaçait au stade Bollaerdt pour affronter le Racing Club de Lens en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Cette rencontre séduisante sur le papier a mis du temps avant de s’emballer. Après 89 minutes, aucune des deux équipes n'avait réussi à faire la différence.

À domicile, les Sang et Or ont dominé la rencontre, avec quelques occasions, sans pour réussir à trouver la faille. Au final, il a fallu attendre les derniers instants du match pour voir les Lensois percer le coffre-fort marseillais. Alors que le match se dirigeait vers un score nul et vierge, Jonathan Gradit est venu couper un corner tiré par Angelo Fulgini au premier poteau pour arracher la victoire (1-0, 90e) face à l’OM.

Le RC Lens s’impose sur la petite des marges et remonte à la 6e place du classement. Tandis que l’OM chute à la 10e place de Ligue 1 et commence à accuser un énorme retard sur le peloton de tête. Comment donc expliquer cette défaite ? À l’issue de la rencontre, Gennaro Gattuso a répondu à la question et n’a pas caché sa déception.

Gennaro Gattuso refuse de parler de malchance

L’entraîneur de l’OM a en effet adressé un constat lucide sur la défaite à Lens, tout en condamnant l’attitude de ses hommes qui semblaient émoussés lors du match. « On doit faire beaucoup mieux pour ramener des points à la maison. On était en retrait sur le plan physique. Oui, je suis un peu préoccupé. On a des joueurs qui ne jouent pas au maximum, qui sont à 50 ou 60% de leurs qualités », a-t-il déploré dans des propos rapportés par Maritima Médias.

À Lens, l'OM a enchaîné un troisième match de Ligue 1 sans marquer. Les Marseillais étaient restés muets contre Nice (1-0), puis contre Lille (0-0). Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ilimane Ndiaye, ou encore Joaquin Correa, l’attaque phocéenne peine à être efficace. Et si certains évoquent la malchance, Gennaro Gattuso refuse catégoriquement ce prétexte.

« On ne perd jamais un match par hasard. La malchance, je n’aime pas ce mot-là, c’est pour les faibles. Maintenant, on doit travailler et penser au match suivant », a-t-il rétorqué. L’entraîneur italien de l'OM devra vite trouver des solutions pour relancer son équipe après la trêve internationale.