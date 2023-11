Critiqué pour ses performances mitigées à l’OM, Pau Lopez a remis les pendules à l’heure lors de la victoire contre l'AEK Athènes en Ligue Europa.

OM : Pau Lopez, des parades rassurantes contre l’AEK Athènes

Invaincu lors des trois premières journées, l’Olympique de Marseille se savait très attendu ce jeudi soir en Ligue Europa et les Marseillais ont répondu présents. Deux semaines après sa victoire convaincante au Vélodrome (3-1), l’OM a réédité cette performance en allant s’imposer en Grèce face à l’AEK Athènes (2-0). À la 25e minute, Chancel Mbemba a ouvert la marque sur un corner parfaitement tiré par Jonathan Clauss. Puis Ismaïla Sarr a inscrit le second marseillais dans les derniers instants de la rencontre.

Mais le héros de cette rencontre européenne se nomme visiblement Pau Lopez qui a livré une prestation remarquable face aux offensives grecques. Le gardien de but titulaire de l’OM a réalisé ce jeudi soir plusieurs arrêts de grande classe pour conserver ses buts inviolés. S’il avait été hué par les supporters du Vélodrome samedi dernier face à Lille (0-0) pour ses prises de risque inconsidérées, Pau Lopez a fait taire les critiques en multipliant des arrêts décisifs contre l’AEK Athènes.

Le vestiaire marseillais prend position pour Pau Lopez

Le portier espagnol a sauvé son équipe face à Levi Garcia (51e) et Mijat Gacinovic (55e), permettant ainsi à l’OM de conserver son avantage. Pau Lopez s’est montré très rassurant lors de cette victoire à l’extérieur et a reçu les éloges de ses coéquipiers, à commencer par Leonardo Balerdi. « Pau est très bien. Je l'ai toujours soutenu. Il y a beaucoup de monde qui parle et parfois, c'est trop. Je le vois à tous les entraînements, on le sent bien, on compte tous sur lui », a déclaré le défenseur argentin de l’OM en zone mixte.

Très décisif face à l’AEK Athènes, Pau Lopez sera une nouvelle fois très attendu pour le prochain match de l’OM en championnat face au RC Lens, prévu dimanche prochain au stade Bollaert. En attendant, la semaine a bien débuté pour les hommes de Gennaro Gattuso. Invaincu en Ligue Europa et leader de son groupe avec 8 points, l'OM se rapproche d'une qualification pour le prochain tour.