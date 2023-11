Jean-Michel Aulas s’est prononcé sur la situation difficile de l’OL. Il n’a pas caché son inquiétude ! Mais il pense qu'un bon mercato peut être la solution.

OL : Jean-Michel Aulas souffre énormément de la situation de Lyon !

Jean-Michel Aulas est inquiet pour l’OL, actuel dernier de la Ligue 1. Il craint une relégation de l’équipe de Fabio Grosso en Ligue 2. « C'est le cœur qui parle parce que, comme tous les supporters, on souffre énormément », a déclaré l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, en marge des 50 ans de l'Institut National de Formation à Clairefontaine, ce mardi. Cependant, il assuré faire confiance à John Textor et son équipe dirigeante pour assurer le maintien du club rhodanien dans l’élite. Lyon a d’ailleurs entamé sa remontée au classement, en signant sa première victoire de la saison, contre le Stade Rennais (0-1) au Roazhon Park.

Jean-Michel Aulas a également commenté le bilan actuel des Gones. Il constate que « la greffe n'a pas pris pour l'instant » à l’OL, avec de nouveaux joueurs et un nouvel entraineur. Notons que Fabio Grosso a pris la place de Laurent Blanc à la mi-septembre. Et ce n’est qu’après 3 défaites et 2 nuls que le technicien italien a remporté son premier match.

Jean-Michel Aulas fait confiance à John Textor pour le Mercato

Il lui reste maintenant à démarrer une série positive, après la trêve internationale. Le dirigeant de 74 ans espère un bon mercato d’hiver, pour réajuster l’équipe de Lyon. Il faut pour cela prendre les bonnes décisions. « On arrive à un mercato d'hiver qui va permettre d'embaucher les éléments qui ont manqué en ce début de saison. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Textor », a souligné Jean-Michel Aulas.

Le patron d’OL groupe a annoncé, la semaine dernière, qu’il a trouvé des fonds pour relancer Lyon dès 2024. En conclusion, l'emblématique président du club lyonnais a avoué qu'il est « ni optimiste ni pessimiste, mais il garde espoir ».