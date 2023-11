La direction du PSG compte se séparer de quelques joueurs cet hiver, et Bradley Barcola n’est pas à l’abri d’un départ inattendu.

Mercato PSG : Bradley Barcola n’est pas à l’abri d’un départ

Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un mercato hivernal mouvementé, axé sur le renforcement de certains secteurs de jeu fragilisés par des blessures. Avec des joueurs clés comme Presnel Kimpembe, Kang-in Lee, Marco Asensio et Nuno Mendes actuellement sur la touche, le PSG attend des recrues à des postes stratégiques.

La direction du club parisien a déjà identifié le besoin crucial d'un nouveau latéral gauche. D’autant plus que Lucas Hernandez, initialement recruté pour évoluer en défense centrale, se retrouve à dépanner régulièrement à ce poste. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, reconnaît aussi un manque de concurrence et de créativité dans l’entrejeu et espère attirer un nouveau milieu de terrain cet hiver.

Cependant, pour libérer de l'espace au sein de l'effectif et faciliter l'arrivée de nouveaux talents, le PSG devra se séparer de certains joueurs absents des plans de Luis Enrique. Carlos Soler, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa sont les principaux candidats au départ, en raison de leur manque de temps de jeu notoire. Arrivé cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola est également susceptible de quitter le club dès cet hiver à la surprise générale.

Ça se bouscule déjà pour Bradley Barcola

Le journaliste turc Ekrem Konur assure en effet que plusieurs grands clubs de Premier League et de Serie A s’activent déjà en coulisse pour son éventuel transfert, même si leurs identités restent secrètes pour le moment. Malgré un transfert valant à 45 millions d'euros, Bradley Barcola a eu du mal à répondre aux attentes, n'ayant délivré que deux passes décisives en 11 rencontres sous le maillot parisien.

Face à ce bilan mitigé, le PSG pourrait envisager un prêt pour le natif de Lyon afin qu'il puisse se relancer ailleurs avant un éventuel retour au Parc des Princes. Aucune décision définitive n'a encore été prise concernant le futur de Barcola, mais le mercato hivernal s'annonce décisif pour redéfinir les contours de l'effectif parisien.