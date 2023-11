L’ASSE a signé un nouveau contrat avec un partenaire historique, vendredi. La direction du club ligérien s’en réjouit.

L’ASSE prolonge son partenariat avec le Crédit Agricole Loire Loire Haute-Loire

En pleine trêve internationale et à quelques heures du match entre l’ASSE et Bourg-en-Bresse Péronnas en coupe de France, l’ASSE a conclu un nouvel accord avec un partenaire historique et majeur, comme indiqué dans son communiqué officiel, sur le site internet du club. En effet, l’AS Saint-Etienne et la banque officielle du Club ont décidé de prolonger leur engagement, jusqu’à la fin de la saison 2027-2028. En plus, le Crédit Agricole Loire Loire Haute-Loire renforce notamment son engagement auprès de l’équipe féminine.

« Ce partenariat fait également écho à l’ambition du Crédit Agricole Loire Haute-Loire de promouvoir le ‘’Sport comme école de la vie’’ », a commenté Saint-Etienne. Il s’agit d’un engagement aux côtés de tous les licenciés et de ceux qui les encouragent : du football amateur, socle historique de l’engagement de la banque régionale, en passant par les grands clubs de la Loire et la Haute-Loire ».

Soucasse : « Crédit Agricole Loire Haute-Loire partage les mêmes valeurs que l'ASSE »

Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE, se félicite de la prolongation du contrat avec cet important partenaire du club. « En tant que mécène historique d'ASSE Cœur-Vert, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire partage depuis longtemps les mêmes valeurs que l'AS Saint-Étienne », a déclaré le dirigeant stéphanois.

D'après le dirigeants stéphnaois, « la prolongation de ce partenariat et ses nouveaux engagements en sont une nouvelle preuve. Le club est particulièrement heureux de voir la première banque du territoire s'engager aux côtés de son équipe féminine et ainsi renforcer son développement », a souligné le dirigeant stéphanois.