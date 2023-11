Dernièrement maintenu à son poste par la direction du Stade Rennais, Bruno Génésio pourrait finalement faire ses valises et céder sa place à un autre coach sur le banc du SRFC.

Mercato Stade Rennais : Bruno Génésio sur le départ au SRFC ?

Après la défaite face à l’Olympique Lyonnais (0-1), dimanche passé, l’avenir de Bruno Génésio a fait l’objet d’une réunion extraordinaire entre le propriétaire et la direction du Stade Rennais. Au terme de cette réunion, François Pinault, le propriétaire du club rennais, le président Olivier Cloarec et le directeur sportif Florian Maurice ont conforté le tacticien de 57 ans dans ses fonctions. Mais la donne semble avoir changé dans ce dossier. En effet, selon les renseignements du journal L’Équipe, Génésio se dirigerait finalement vers un départ du Stade Rennais. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’ancien entraîneur de l’OL ne souhaiterait plus poursuivre en Bretagne. Et un nom se dégagerait déjà pour sa succession.

Julien Stéphan de retour à Rennes ?

Alors que Bruno Génésio pourrait quitter le Stade Rennais dans les prochains jours, les dirigeants du SRFC auraient d’ores et déjà identifié le nom de son éventuel remplaçant. D’après le quotidien sportif, Génésio pourrait être remplacé par son prédécesseur sur le banc des Rouge et Noir. Ancien coach rennais de 2018 à 2021, Julien Stéphan serait le grand favori pour reprendre en main l’équipe rennaise. Toujours selon la même source, l’arrivée de Julian Stéphan pourrait être officialisée le lundi pour un contrat de six mois, soit jusqu’à l’été 2024.