Malgré la décision de la direction de le maintenir dans ses fonctions d’entraîneur, Bruno Genesio préfère finalement quitter le Stade Rennais. Les raisons ont fuité.

Mercato Stade Rennais : Bruno Génésio lassé par la situation à Rennes

Après un début de saison compliqué avec une triste 13e place au classement de Ligue 1 en douze journées, Bruno Génésio a décidé de claquer la porte et de quitter le banc du Stade Rennais. Une décision bien surprenante puisque le propriétaire François Pinault, le président Olivier Cloarec et le directeur sportif Florian Maurice avaient décidé de lui maintenir leur confiance après la défaite face à l’Olympique Lyonnais. Évoquant les raisons qui ont poussé le tacticien de 57 ans à quitter son poste, RMC Sport révèle que Génésio n'a pas du tout été convaincu par le discours de ses dirigeants pour sortir de la crise et relancer le SRFC.

Le, média sportif parle même d’une « réelle lassitude » de la part de l’ancien coach de l’OL, estimant avoir fait le tour avec le club breton. Toujours selon la même source, le fait d’être éloigné de sa famille aurait également pesé dans la décision de Bruno Génésio de quitter le Stade Rennais. Toutes ces raisons ont donc poussé le mentor de Martin Terrier à rendre le tablier et à négocier un départ à l'amiable avec les décideurs du SRFC. Tout serait d’ores et déjà bouclé pour son départ et sa succession déjà réglée.

Julien Stéphan va bien revenir au Stade Rennais

En attendant d’annoncer officiellement le départ de Bruno Génésio, un vrai coup dur pour le président Olivier Cloarec, à en croire Ouest-France, le Stade Rennais aurait d'ores et déjà réglé la question de son remplacement. En effet, selon le quotidien régional, c’est bien Julien Stéphan qui va effectuer son retour chez les Rouge et Noir pour succéder au Lyonnais. Mais l’ancien coach du SRFC ne vient que pour une courte durée puisque c’est un bail de six mois qu’il devrait signer en début de semaine.

Il devra donc faire ses preuves s’il espère obtenir un engagement plus important. D’après Ouest-France, le propriétaire du Stade Rennais aurait personnellement appelé Julien Stéphan pour lui demander de venir au secours du SRFC, qui traverse une crise une sportive cette saison. Libre depuis son départ de Strasbourg, le fils de Guy Stéphan s’apprête donc à faire son retour à Rennes.