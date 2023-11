Le PSG et ses supporters sont désormais fixés sur la gravité de la blessure de Warren Zaïre-Emery avec l’équipe de France. Une terrible nouvelle pour le club de la capitale.

PSG : Warren Zaïre-Emery quitte le rassemblement des Bleus

Auteur de son premier but lors de sa première en équipe de France, Warren Zaïre-Emery n’a joué que 17 minutes contre Gibraltar (14-0), samedi soir, à l’Allianz Riviera de Nice. Victime d'une grosse entorse de la cheville, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain va quitter Clairefontaine dès aujourd'hui. Le joueur de 17 ans est attendu à Paris pour passer d’autres examens plus approfondis. Dans un bref communiqué publié sur son site officiel, l’équipe de France a annoncé que le néo-international tricolore « souffre d’une entorse de la cheville droite et quitte le rassemblement. » Mais les dernières nouvelles ne sont guère rassurantes pour le Titi parisien.

Warren Zaïre-Emery forfait jusqu’en 2024 ?

Touché à la cheville droite sur un tacle appuyé du défenseur de Gibraltar, Ethan Santos, au moment de marquer, Warren Zaïre-Emery a évité le pire en échappant à une fracture comme l’a annoncé son sélectionneur Didier Deschamps après le match. Mais le coéquipier de Kang-In Lee a été touché à un ligament. Déjà forfait pour le match contre la Grèce, à Athènes, mardi soir, l’enfant de Montreuil pourrait également manquer plusieurs rencontres du Paris Saint-Germain.

La durée exacte de son absence reste encore inconnue, mais selon les renseignements obtenus par L’Équipe, Warren Zaïre-Emery « ne devrait pas rejouer au football en 2023. » Une très mauvaise nouvelle pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, qui pourrait ainsi être privé de son meilleur élément dans l'entrejeu pour les deux derniers matches de Ligue des Champions contre Newcastle United et le Borussia Dortmund.